Chi non ha mai sognato di fare il giro del mondo a bordo di un camper di lusso? EleMMent Palazzo di Marchi Mobile è l’esemplare più costoso in assoluto

Una chicca da nababbi. Di solito, quando pensiamo a mezzi di trasporto costosissimi, la mente cosse veloce alle supercar. Bellissime e votate alle performance, raggiungono soglie sontuose di qualità costruttiva. Benché il costo medio sia elevato, un camper con quotazione a nove zeri, è raro.

Quasi mai capita, ma occhio al quasi, perché le eccezioni esistono. E ciò di cui vi parliamo ora mette i brividi, sia per il prezzo, pari a due milioni di euro, sia per le caratteristiche, alimentato da un potente motore sei cilindri Volvo (confermatasi tra i marchi più affidabili nel 2024) da 600 CV.

L’EleMMEnt Palazzo di Marchi Mobile ambisce alla nomina di opera d’arte in movimento. Questo modello top di gamma combina un design innovativo con caratteristiche all’avanguardia, così da offrire un’esperienza di viaggio senza precedenti.

Stile ispirato a diversi mondi

Dalla cabina in fibra di carbonio alle linee aerodinamiche, il gioiello stradale ha uno stile eccelso, ispirato a diversi mondi. Osservandolo con spirito critico, emergono delle reminiscenze alle auto, all’aviazione e allo yacht, reinterpretate in modo originale, con lo stesso piacere nello sperimentare della Fiat 500 Off-Shore.

I coprimozzi da 36 pollici e i tratti da sportiva richiamano i bolidi da corsa di massima levatura, mentre il tetto retrattile si trasforma in una terrazza perfetta per ammirare il panorama. Lo spazio esclusivo Sky Lounge situato sul tetto, vanta, inoltre, mobili da esterno e riscaldamento a pavimento. Ne deriva un ambiente rilassante, dove ricaricare le energie e scaricare le vibrazioni negative. L’impianto audio Steinway & Lyngdorf contribuisce all’atmosfera da nightclub sul tetto, teatro di magnifiche feste.

Quando completamente espanso, lo spazio interno è di 732 piedi: l’equivalente di un appartamento con una camera da letto a New York. L’area recintata è sollevabile dal tetto mediante un sistema automatico. L’EleMMent Palazzo non si limita a essere “solo” bello, bensì fa del comfort e della funzionalità due pregi fondamentali.

Spazio a profusione

Nella robusta struttura autoportante, garanzia di stabilità e isolamento eccellenti, ci si sente in un attimo a proprio perfetto agio, complice il sistema di convenzione dell’aria, atto a garantire una temperatura ideale in qualsiasi circostanza. Gli arredi di lusso creano una “casa su ruote” in piena regola, munita di ogni comfort. All’EleMMent Palazzo i progettisti sono arrivati mediante un lavoro in sinergia. Oltre ai designer di interni ed esterni, il dipartimento di ingegneria ha messo a frutto tutto le sue competenze.

Ciascun dettaglio ha ricevuto una cura certosina, ai limiti del maniacale, affinché gli ospiti vivano momenti unici, da scolpire bene nella mente. La pianta interna, studiata al fine di ottimizzare gli spazi, garantisce relax. Tra le dotazioni di richiamo, si segnalano un divano di 4 metri, un bar, un armadietto in cui conservare il vino, una macchina per il ghiaccio e un grande TV da 42 pollici.

Il legno king-size della stessa azienda trasmette sensazioni piacevolissime, ripagando l’importante investimento. I pavimenti riscaldati confermano le elevate pretese dei costruttori, che hanno pensato di accontentare anche i palati più esigenti, in possesso di laute disponibile economiche.