30 giri per superare tutti i cento avversari davanti erano, evidentemente, troppi. In appena 14 tornate Max Verstappen ha completato la rimonta durante Max vs 100, l’evento organizzato da Red Bull a Silverstone. Niente monoposto questa volta: tutti sui kart, con il quattro volte campione del mondo costretto a partire dietro a un gruppo composto da appassionati, creator, personaggi pubblici e atleti arrivati da diverse parti del mondo. Il risultato ha rispettato il pronostico, il modo in cui ci è arrivato decisamente meno.

Rimonta fulminea

Le regole concedevano all’olandese 30 giri, oppure un massimo di 75 minuti, per completare la rimonta. Ogni concorrente sorpassato veniva eliminato e tutti disponevano di kart identici, così almeno la differenza doveva farla soprattutto la persona seduta al volante. Verstappen aveva inoltre avuto pochissimo tempo per conoscere il tracciato: gli avversari erano a Silverstone già da due giorni e avevano potuto allenarsi con Arvid Lindblad, pilota della Racing Bulls, mentre a Max era stato concesso un solo giro di prova.

Alla partenza, però, la situazione si è semplificata molto più in fretta del previsto. Davanti a Verstappen c’erano cento kart e alla prima curva il gruppo ha cominciato inevitabilmente a stringersi. Alla hairpin qualcuno si è girato, altri si sono toccati e Max ha trovato gli spazi giusti per infilarsi nel traffico. Il conteggio ufficiale parla di 64 avversari superati soltanto nella prima tornata. Una situazione parecchio diversa dal sorpassarne uno alla volta come suggeriva sulla carta il format.

Restavano comunque 36 persone da raggiungere e il vantaggio maggiore, a quel punto, lo aveva Max. Il kart è il mezzo sul quale ha costruito la prima parte della propria carriera e tornare alle origini non sembra avergli creato grossi problemi. Giro dopo giro il gruppo davanti si è assottigliato, fino a lasciare un ultimo avversario: Jacky Martens, giornalista olandese di Formula 1 che segue abitualmente proprio Verstappen. Era partito dalla pole position e ha resistito più di tutti, prima di essere raggiunto e superato.

Sfida chiusa in 35 minuti

Sul numero esatto dei giri le fonti pubblicate dopo l’evento non sono perfettamente allineate: Reuters ne indica 13, mentre Red Bull considera completata la sfida al 14° passaggio. Sul cronometro, invece, il dato è di circa 35 minuti. In ogni caso Verstappen ha utilizzato meno della metà delle tornate che gli erano state concesse, lasciando parecchio margine rispetto al limite fissato dagli organizzatori.

La gara era soltanto una parte dello spettacolo organizzato a Silverstone. Il circuito era stato preparato appositamente all’interno dell’impianto, con grafiche ispirate ai videogiochi e riprese effettuate dai droni, nonché dei dati mostrati durante la gara. Singolare pure la possibilità concessa a Verstappen di comunicare con gli altri concorrenti, aggiungendo un po’ di confusione a una serata che di ordine ne prometteva poco fin dall’inizio, parte di un evento trasmesso su Disney+ e rimasto disponibile sulla piattaforma.

Al traguardo Verstappen ha trovato infine il modo di scherzare sul proprio 2026. In Formula 1 non ha ancora vinto un Gran Premio e, dopo il secondo posto ottenuto domenica scorsa, occupa la sesta posizione nel Mondiale. Il successo con i kart gli ha almeno consegnato l’occasione per definirla la sua prima vittoria dell’anno. Non finirà nelle statistiche della F1, naturalmente, ma partire 101° e ritrovarsi davanti a tutti dopo circa mezz’ora è pur sempre un modo divertente di riempire il mercoledì.