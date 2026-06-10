Motocicletta resta appesa a un semaforo dopo un violento incidente

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Un insolito incidente stradale ha lasciato una motocicletta sospesa su un semaforo a sud di Vancouver, nella provincia canadese della Columbia Britannica. Testimoni increduli hanno ripreso la scena dopo lo schianto, avvenuto sabato 9 maggio sulla Scott Road.

Secondo quanto riportato, l’incidente ha coinvolto un’automobile e una motocicletta. A seguito dell’impatto, la moto è finita incastrata e appesa alla struttura del semaforo, creando un’immagine spettacolare che ha attirato l’attenzione dei passanti.

Il giornalista di OMNI News Sarbraj Singh Kahlon ha filmato la scena e ha riferito che il motociclista ha riportato ferite gravi ma non tali da mettere in pericolo la sua vita. È stato trasportato in ospedale per ricevere cure mediche. Il conducente dell’automobile, invece, non è rimasto ferito.

Le autorità hanno chiuso temporaneamente un tratto della Scott Road e deviato il traffico mentre le squadre di emergenza rimuovevano i veicoli coinvolti e i detriti presenti sulla carreggiata.

L’episodio è diventato virale grazie ai video registrati dai presenti, che mostrano la motocicletta sospesa nel vuoto sopra l’incrocio dopo il violento impatto