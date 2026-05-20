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Nel cuore di Manhattan, dove lusso e traffico si intrecciano ogni sera tra le vetrine della Fifth Avenue, si è consumata una tragedia che sembra uscita da un film. Una donna di 56 anni ha perso la vita dopo essere precipitata in un tombino aperto accanto alla propria auto parcheggiata, una Mercedes, nei pressi della boutique Cartier all’angolo tra la 52esima Street e la celebre arteria newyorkese.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23 di martedì. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, Donike Gocaj, stava uscendo dalla vettura quando avrebbe aperto la portiera senza accorgersi del vuoto sotto di lei. La donna è caduta nel condotto sotterraneo riportando ferite gravissime. I soccorritori l’hanno trovata priva di sensi e trasportata immediatamente in ospedale, dove però i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Restano ancora da chiarire le circostanze che hanno portato il tombino a rimanere scoperto in una delle zone più trafficate e sorvegliate di New York. La società energetica Con Edison, responsabile della gestione dell’infrastruttura, ha avviato un’indagine interna per accertare eventuali responsabilità e capire se vi siano stati errori nelle procedure di sicurezza.

I precedenti che riaccendono il dibattito sulla sicurezza urbana

L’episodio riporta alla memoria altri drammatici incidenti avvenuti nei sotterranei della Grande Mela. Nel 2019 un senzatetto venne trovato morto all’interno di un tombino dopo essere scomparso per oltre due settimane. Ancora più incredibile il caso del 2020, quando un uomo di 33 anni precipitò in una cavità infestata dai topi nel Bronx a causa del cedimento del marciapiede: in quell’occasione i vigili del fuoco riuscirono a salvarlo.

La tragedia di Manhattan riaccende così il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla manutenzione delle infrastrutture cittadine, soprattutto in una metropoli dove milioni di persone si muovono ogni giorno tra strade, cantieri e sottoservizi spesso invisibili ma essenziali.