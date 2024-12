Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF Un'auto dei vigili di Roma è stata "pizzicata" in doppia fila e contromano

Il problema del traffico a Roma è sempre attuale. Con i preparativi per il Giubileo, la situazione è diventata ancora più caotica. I tanti cantieri aperti non facilitano la circolazione, rendendo, quindi, gli animi già tesi. Basta, perciò, poco a sollevare un gran bel polverone di polemiche, come un video emerso in rete. I protagonisti, loro malgrado, sono alcuni vigili, ritratti mentre parcheggiano contromano e in doppia fila. In tempo zero, la “temperatura” si è surriscaldata, fino a esplodere.

Scalpore tra il popolo del web

Spesso definita un museo a cielo aperto per le sue innumerevoli bellezze antiche, Roma presenta, però, inevitabilmente anche il rovescio della medaglia. Tra le vie spesso strette, il forte flusso di turisti ogni anno mette a dura prova le stesse Forze dell’Ordine, con ripercussioni sulla qualità del servizio. Non li aiuta la quantità di parcheggi limitata.

Tra le varie manifestazioni di protesta, che influiscono sulla fluidità del traffico, molte vengono organizzate proprio nella Capitale. Una vetrina per sottolineare le inefficienze, vere o percepite come tali, dalle varie associazioni e comunità.

In condizioni del genere capita di assistere a scene poco edificanti. Quella del parcheggio in doppia fila è, purtroppo, una pratica usuale nella nostra penisola. In particolare, interessa le grandi città, prestando il fianco alle battute di popolari comici. Spesso si tende a chiudere un occhio, tuttavia il discorso cambia nel momento in cui a essere colte in fallo sono le Forze dell’Ordine. Da chi dovrebbe dare il buon esempio agli automobilisti, ci si aspetta un altro comportamento. Ecco perchè la clip condivisa sui social dalla pagina Instagram Welcome to Favelas ha fatto scalpore.

Contromano e in doppia fila

Le immagini provengono dal quartiere Monteverde, dove un’auto di pattuglia dei vigili è stata ‘pizzicata’ in doppia fila e contromano. Questo ha provocato dei seri disagi, causa di traffico paralizzato e di una fila interminabile.

Le moderne piattaforme di comunicazione hanno fatto da cassa di risonanza, scatenando un’ondata di commenti ironici e sarcastici degli utenti. Tra loro, “’Chiamate subito i vigili’- signore siete voi i vigili – ‘Ah. Allora so già tutto’”, ha ottenuto diversi like. Un secondo internauta scrive: “Staranno a fa un corso d’aggiornamento sul cappuccino e cornetto de matinaaa”.

E ancora: “Non ho mai visto una macchina della polizia municipale posteggiata correttamente… invece di dare il buon esempio!”. Infine, c’è chi si ricollega alle moderne tecnologie adottate per regolare il traffico: “Ma adesso il famoso ‘Cerbero’ che ha inaugurato il sindaco Tiktoker non passa??”.

Operativo dal 19 novembre 2024, il sistema Cerbero – casomai ve lo stiate chiedendo – costituisce un’evoluzione del precedente Street Control, integrando funzionalità potenziate grazie all’intelligenza artificiale. Durante le verifiche, è in grado di rilevare le violazioni in automatico, tra cui, appunto, la sosta in doppia fila.

Affrontare l’emergenza del traffico a Roma impone interventi mirati e tempestivi. Lo spiacevole episodio, portato all’attenzione del popolo del web da Welcome to Favelas, potrebbe fungere da stimolo alla collaborazione tra cittadini e istituzioni affinché la città sia più vivibile. Piccoli cambiamenti, se condivisi, sono capaci di fare la differenza.