Fonte: Ufficio Stampa Ferrari Ferrari vinta alla lotteria, ma il fortunato ci rinuncia

Spesso, agli amanti dei motori, viene posta una domanda: “Cosa ci faresti se vincessi una Ferrari?”. La risposta è quasi sempre scontata, poiché si parla di un’ipotesi remota, a chi può mai accadere un fatto del genere? Eppure, un uomo di Guernsey, Gatis Ruiga, è stato baciato dalla dea bendata e ha vinto una Ferrari 488 partecipando a un concorso online con un biglietto da soli 19 pence (24 centesimi di euro). L’auto che è fuori commercio da qualche anno, quindi usata, aveva un valore di circa 175.000 euro, non pochissimo e testimonia la capacità delle vetture del Cavallino di mantenere il valore nel tempo. Bene, Ruiga che aveva sfidato il concorso per divertimento, pur sapendo che le sue possibilità di vincita erano minime, è riuscito a trionfare contro ogni pronostico. Ma cosa ha fatto del suo bolide vestito di rosso?

Un calcio alla fortuna? No, un sogno ancora più grande

Tornando a Gatis Ruiga, un vero appassionato di automobili, quando ha scoperto di aver vinto, è rimasto senza parole. Praticamente sotto shock, perché si è avverato un sogno che in pochissimi possono trasformare in realtà. Finalmente poteva mettere le mani sulla Ferrari 488, una berlinetta dotata di un motore V8 biturbo da 3.9 litri con una potenza di 670 CV e una velocità massima di 330 km/h. Nonostante la tentazione di tenere l’auto, Ruiga ha però deciso di rinunciarvi in cambio di una somma di denaro. Il suo vero sogno era un altro: utilizzare i soldi per avviare la sua compagnia di taxi ed estinguere il mutuo sulla casa.

In fondo, bisogna anche pensare alla realtà e cercare un compromesso tra i voli pindarici di chi brama una Ferrari, che poi è ancor più complessa da mantenere tra costi gestione e tasse varie, e la realtà che è affastellata da conti da far quadrare e di bilanci da tenere sotto controllo. Come spesso capita, la ragione ha prevalso sul cuore. In ogni caso, il giovane ragazzo ha avuto una fortuna davvero sfacciata e per qualche momento si è potuto godere una sportiva di razza col Cavallino Rampante stampato sul cofano. Non proprio una cosa da buttare nell’arco di una vita, considerando che davvero pochi eletti possono annoverare questo privilegio nel loro curriculum vitae.

Ferrari 488, una supercar ancora emozionante

Facendo una breve cronistoria, la Ferrari 488 succede in linea dinastica alla riuscita 458 Italia. Non solo, la 488 è stata presentata il 3 febbraio 2015, attraverso il sito web ufficiale della casa, a quarant’anni esatti dal debutto della 308 GTB, prima Ferrari stradale della storia dotata di V8 posteriore-centrale. Per la presentazione al pubblico, invece, è stato scelto il Salone dell’automobile di Ginevra del 2015.

Il nome 488 rappresenta il valore della cilindrata di ogni singolo cilindro, infatti, dividendo la cilindrata totale di 3.902 cm³ per gli 8 cilindri si ottiene, arrotondando, la cilindrata unitaria di 488 cm³. Un colpo da maestro del Cavallino Rampante. Parlando di freddi numeri, che poi non sono così gelidi, la berlinetta di Maranello scatta da 0 a 100 km/h in appena 3 secondi e ha una velocità massima di 330 km/h. Prestazioni che ancora oggi sono da capogiro.