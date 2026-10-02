Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Licenziato da Tesla, trasforma la Model X in una casa

Solitamente dopo un licenziamento, la priorità è mettersi alla ricerca di un nuovo impiego nello stesso settore. Nico Murillo invece, ex product manager di Tesla, ha ripensato il proprio stile di visa dalle basi, vendendo casa e trasformando la propria Model X in un mini appartamento.

Una testimonianza che arriva dagli Stati Uniti, dove ha fatto molto discutere, grazie alla nascita di un canale YouTube in cui Murillo racconta la propria esperienza e quotidianità.

Un passato da product manager in Tesla

Prima di questa svolta, Murillo lavorava come product manager proprio all’interno della casa automobilistica californiana, occupandosi quindi da vicino dello sviluppo dei veicoli che oggi lo ospitano quotidianamente. Un dettaglio che rende la vicenda ancora più particolare: chi contribuiva a progettare le Tesla dall’interno si ritrova oggi a viverci letteralmente dentro, seppur per motivi ben diversi da quelli immaginati durante la progettazione.

Dopo il licenziamento, l’uomo ha dovuto fare i conti con una situazione economica improvvisamente più precaria, trovando nel frattempo un impiego temporaneo in un negozio per sbarcare il lunario. È in questo contesto che ha maturato la decisione più drastica: vendere l’immobile di proprietà e depositare il ricavato su un conto di risparmio, eliminando di fatto una delle voci di spesa più pesanti del proprio bilancio mensile.

La scelta di vivere in Model X

Quella che inizialmente poteva sembrare una soluzione di emergenza si è trasformata, con il passare del tempo, in un vero e proprio stile di vita. Secondo quanto raccontato dallo stesso Murillo, eliminare completamente le spese legate all’abitazione gli permetterebbe di risparmiare circa 1.500 dollari al mese rispetto alla sua situazione precedente, una cifra tutt’altro che trascurabile su base annua.

Alle spese per il carburante si sommano quelle per il cibo, che l’uomo quantifica in circa 500 dollari al mese per la spesa alimentare, ai quali aggiunge altri 200 dollari destinati a pasti fuori casa.

Numeri che, messi insieme, raccontano una vita sicuramente più essenziale rispetto a quella di prima, ma anche sorprendentemente sostenibile dal punto di vista economico.

Abitabilità da camera da letto

A rendere possibile questa scelta contribuiscono senza dubbio le dimensioni generose della Model X, un SUV elettrico che negli anni si è distinto proprio per lo spazio interno e per la configurabilità dell’abitacolo.

Murillo ha trasformato la propria auto in una sorta di piccolo appartamento su ruote, utilizzando lo spazio posteriore come camera da letto vera e propria, mentre il resto dell’abitacolo si adatta di volta in volta alle esigenze quotidiane, tra momenti di relax e organizzazione degli spazi per riporre gli effetti personali.

Per quanto riguarda l’igiene personale, l’uomo ha trovato una soluzione pratica rivolgendosi alle palestre della zona aperte h24, che gli garantisce accesso regolare a docce e servizi igienici attraverso un abbonamento mensile, decisamente più economico rispetto a qualsiasi affitto.

Un equilibrio insolito tra necessità e scelta consapevole, che racconta bene come, in certi casi, perdere il lavoro possa trasformarsi nell’occasione per ripensare completamente le proprie priorità quotidiane, trascorrendo oggi molto più tempo dentro una Tesla di quanto non ne passasse prima a costruirle.