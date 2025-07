123RF Uno youtuber ha utilizzato della vodka al posto della benzina per alimentare un pick-up

Il mondo dei motori può riservare delle sorprese come conferma un curioso esperimento realizzato dal canale YouTube AutoVlog che ha provato a far funzionare un Ford Ranger del 1994 senza ricorrere alla benzina ma utilizzando come combustibile della vodka. Il risultato è stato inaspettato. Il pick-up, infatti, è riuscito ad avviarsi, sorprendendo lo stesso youtuber. Non si tratta, naturalmente, di un esperimento da ripetere ma, più semplicemente, di un tentativo da parte del canale di creare un contenuto inedito. Il video, in realtà, risale allo scorso anno ma è tornato virale nelle ultime ore, confermando l’interesse da parte degli utenti per questo particolare tentativo di far funzionare un motore pensato per la benzina.

Un folle esperimento

L’idea alla base del folle esperimento è molto semplice. Dopo aver svuotato completamente il serbatoio del pick-up, l’autore del test ha effettuato un “rifornimento” ricorrendo a una bottiglia di vodka. Il motore e gli altri elementi tecnici del pick-up non sono stati modificati. Una volta completato il rifornimento, dopo alcuni tentativi, il motore è riuscito ad avviarsi e a funzionare per un breve periodo, anche grazie all’aggiunta di ulteriore “combustibile”. Il test si è poi concluso con il Ranger che è stato poi portato da meccanici qualificati per controllare le conseguenze dell’utilizzo di vodka.

Il simbolo di un’era che non esiste più?

C’è un aspetto da non sottovalutare in questo improbabile test. Il modello scelto per verificare il funzionamento con la vodka invece che con la benzina è un vecchio pick-up, prodotto nel 1994 e caratterizzato da un comparto tecnico progettato diversi anni prima. Come molti altri modelli di quel periodo, anche il Ford Ranger non curava in modo particolare le emissioni in atmosfera e non era particolarmente efficiente, per quanto riguarda la combustione della benzina.

Nel corso degli anni, la tecnologia legata allo sviluppo di motori termici ha fatto importanti progressi, soprattutto per via della necessità di ottimizzare i consumi e rispettare vincoli normativi sempre più stringenti legati alle emissioni. I motori a benzina che vengono prodotti oggi sono molto diversi rispetto a quelli realizzati 30-40 anni fa. Probabilmente (ma bisognerebbe fare altri “test” come quello realizzato da AutoVlog), una versione più recente del Ranger con motore a benzina non sarebbe stata in grado di gestire la vodka e non sarebbe riuscita a partire.

I motori termici di nuova generazione sono, infatti, molto più raffinati e sono spesso abbinati a sistemi di elettrificazione, necessari per poter migliorare l’efficienza di funzionamento della vettura, ridurre consumi ed emissioni. Negli ultimi anni, i componenti meccanici sono diventati più complessi e i margini di manovra per i costruttori si sono limitati, proprio per via della necessità di rispettare vincoli normativi sempre più stringenti.

Staremo vedere se in futuro qualche altro appassionato tenterà di realizzare un progetto simile preferendo, però, puntare su una vettura dotata di un motore più recente. In questo caso, sarà possibile verificare come si comporta un motore di nuova generazione con la vodka. Naturalmente, l’esperimento realizzato da AutoVlog ha un puro scopo di dimostrativo (principalmente con l’obiettivo di intrattenere gli spettatori). Di conseguenza, per non dover fare i conti con danni irreparabili al proprio veicolo, è assolutamente consigliabile evitare di replicare il test.