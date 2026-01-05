Alfa Romeo continua a migliorare la sua posizione in Italia e chiude il 2025 con numeri molto positivi: è il brand premium che cresce più di tutti per quota di mercato

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Alfa Romeo torna a crescere in Italia

Alfa Romeo continua il suo programma di rilancio e chiude il 2025 con buoni risultati, sia in termini di volumi che di quota di mercato. Sulla base dei dati comunicati dalla stessa Casa italiana, infatti, Alfa Romeo è il brand premium che cresce di più in Italia, in termini di quota di mercato, nel confronto tra il 2025 e il 2024. Andiamo a riepilogare tutti i dati ottenuti dallo storico marchio italiano.

Un 2025 di successo

Già nei mesi scorsi abbiamo analizzato, in più occasioni, le buone performance di Alfa Romeo in Italia. Il brand è impegnato in un ambizioso programma di rilancio che passa per un rinnovamento della gamma. Il 2025 rappresenta un importante passo in avanti in tal senso. Complessivamente, la Casa ha registrato quasi 28.300 immatricolazioni, con un incremento del 22,9% delle vendite nel confronto con l’anno precedente. Da segnalare anche un market share dell’1,9%, con un miglioramento di 0,4 punti. Il ritorno a una quota del 2% o superiore è, quindi, vicinissimo.

Junior protagonista

Il segreto del successo di Alfa Romeo è legato soprattutto alla piena commercializzazione di Alfa Romeo Junior, che rappresenta il 50% delle vendite del brand e si posiziona tra i modelli premium più venduti del segmento. Il Model Year 2026 porterà nuova linfa con le versioni Sprint e Ti e i pacchetti Sport e Techno, da cui la Casa si aspetta un’ulteriore crescita.

La gamma spazierà dalla versione più performante, l’Elettrica Veloce da 280 CV, a quella più funzionale, l’Ibrida Q4, oggi diventata più accessibile con l’allestimento Sprint. È in arrivo, inoltre, la nuova edizione speciale per Milano Cortina 2026, evento di cui Alfa Romeo è Automotive Premium Partner.

Da non dimenticare anche il ruolo della Tonale, modello che si conferma tra i C-SUV più apprezzati del mercato italiano. Alfa Romeo ritiene che il 2026 sarà l’anno della Nuova Tonale. La versione aggiornata del SUV, presentata nei mesi scorsi, è pronta a conquistare il mercato con vari allestimenti (Tonale, Business, Sprint, Ti, Veloce e la speciale edizione di lancio Milano-Cortina 2026) e con una gamma di motorizzazioni molto ricca (Diesel, Ibrida e Ibrida Plug-in Q4 da 270 CV).

Restano sul mercato anche Giulia e Stelvio, modelli che continuano a essere apprezzatissimi dagli appassionati. Alfa Romeo ha confermato che le due segmento D continueranno a essere disponibili fino al 2027. La Casa non parla ancora di nuove generazioni, ma è chiaro che, in questi mesi, lo sviluppo delle eredi delle due vetture continuerà, in vista di un debutto programmato nel corso dei prossimi anni.

Per continuare a crescere, il brand non può fermarsi e dovrà continuare ad aggiornare la gamma, andando a definire una strategia ben precisa, con un piano industriale in grado di sostenere quelli che sono gli obiettivi per il futuro. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nei prossimi mesi. Nel frattempo, il 2025 si chiude in modo positivo, con Alfa Romeo che è riuscita a crescere in modo significativo in Italia.