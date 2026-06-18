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Ufficio Stampa Audi Ottimi numeri per Audi nel 2026 in Italia

Audi è uno dei marchi protagonisti del mercato italiano in questa prima parte del 2026. L’azienda dei quattro anelli, infatti, sta facendo registrare numeri molto positivi, con una crescita costante delle immatricolazioni. I dati forniti da UNRAE (e aggiornati alla fine del mese di maggio scorso) confermano che il marchio del Gruppo Volkswagen sta registrando una crescita percentuale nettamente superiore a quella dell’intero mercato delle quattro ruote.

Si tratta di numeri che confermano l’ottimo lavoro svolto da Audi che, modello dopo modello, ha costruito una gamma particolarmente ricca e articolata, puntando sull’elettrificazione ma senza trascurare le soluzioni tradizionali e posizionandosi in quasi tutti i segmenti del mercato, con modelli in grado di garantire volumi di vendita elevati senza perdere le caratteristiche premium del brand. Andiamo ad analizzare tutti i dettagli in merito all’andamento delle vendite di Audi.

Un maggio da protagonista

Audi ha chiuso un mese di maggio molto positivo, incrementando le immatricolazioni di oltre 1.000 unità rispetto allo scorso anno. Il quinto mese del 2026, infatti, si è chiuso con un totale di 7.535 unità immatricolate e un incremento del 19,72% su base annua. Per il brand, la quota di mercato è stata di oltre il 5%. Audi ha battuto nettamente il mercato, che si è dovuto accontentare di una crescita del 7,6%.

Il 2026 è positivo

Anche il parziale annuo è molto positivo per la Casa dei quattro anelli. Tra gennaio e maggio, infatti, Audi ha venduto oltre 36 mila unità sul mercato italiano, con un incremento del 18,24% su base annua e con un market share del 4,64%. Anche in questo caso, Audi ha battuto il mercato, cresciuto del 9,4% al termine dei primi cinque mesi del 2026.

Ricordiamo che potete approfondire l’andamento delle vendite di nuove auto in Italia consultando il nostro approfondimento sulle immatricolazioni, con i dati aggiornati alla fine del mese di maggio. Per scoprire quali sono i modelli più richiesti, inoltre, potete dare un’occhiata anche alla Top 10 delle auto più vendute nel corso dei primi cinque mesi dell’anno.

Una gamma ricca di modelli

A sostenere il successo di Audi sono i risultati di diversi modelli che sono riusciti a ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato. Un esempio in tal senso è rappresentato dall’iconica Audi A3, che ha venduto 5.621 unità, conquistando la seconda posizione per unità vendute tra le berline di segmento C e battendo nettamente le rivali, BMW Serie 1 e Mercedes Classe A.

Un altro modello di successo è l’Audi Q3 che, con oltre 10 mila unità vendute, ha raddoppiato le immatricolazioni rispetto allo scorso anno e ora occupa la quinta posizione della classifica del SUV di segmento C. Ottimi numeri anche per l’Audi Q5, che ha venduto oltre 4 mila unità e ora occupa la quarta posizione tra i SUV di segmento D.

Da segnalare anche il successo dell’Audi A1, che supera quota 5 mila unità vendute, con un incremento di quasi 800 unità su base annua. Il modello entra nella Top 10 delle berline di segmento B, piazzandosi al nono posto. Si tratta della berlina premium più venduta in questo segmento. Il marchio tedesco è, quindi, riuscito a conquistare clienti in vari segmenti, confermandosi come un riferimento del mercato.