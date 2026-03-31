Ecco come stanno andando le vendite di auto benzina e diesel in Europa dopo i primi due mesi del 2026: il calo delle immatricolazioni è sempre più evidente

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Ancora in calo le vendite di benzina e diesel

Il mercato europeo ha iniziato, da tempo, un programma di elettrificazione con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale delle auto con la crescente diffusione di auto elettriche e ibride. La principale conseguenza di questa trasformazione è rappresentata dalla progressiva riduzione di auto benzina e diesel, almeno per quanto riguarda le immatricolazioni.

Anche nei primi mesi del 2026, infatti, il calo delle vendite di nuove auto benzina e diesel è evidente, con una riduzione significativa rispetto ai dati registrati lo scorso anno. Andiamo ad analizzare i numeri forniti da ACEA per fare il punto sull’andamento delle vendite in Europa dopo i primi due mesi del 2026.

Un calo netto per le benzina

Le auto benzina vendute in Europa, tra gennaio e febbraio 2026, sono state circa 439 mila. Nel totale sono comprese tutte le immatricolazioni registrate in Ue oltre ai dati dei Paesi Efta e del Regno Unito. Questo risultato si traduce in un calo del 21,7% su base annua.

Limitando l’analisi al solo mercato Ue, invece, le vendite sono state di 374 mila unità, con un calo del 23,3% rispetto all’anno precedente. In Italia, invece, sono state registrate 58 mila immatricolazioni di auto a benzina prive di elettrificazione, con un calo del 18,6%.

In difficoltà anche le diesel

Continua anche il calo delle auto diesel in Europa. Nel corso del primo bimestre, infatti, le immatricolazioni si sono fermate a 142 mila unità (sempre considerando Ue, Efta e Regno Unito). Questo risultato si traduce in un calo del 17,9% su base annua.

Considerando il solo mercato Ue, invece, le vendite risultano pari a 134 mila esemplari, con un calo pari a 17,7%. Per quanto riguarda il mercato italiano, infine, le immatricolazioni di nuove vetture risultano pari a circa 21 mila esemplari con un calo del 19,4%.

Il calo di auto benzina e diesel è dunque un trend consolidato anche in Italia, come confermano anche i dati sulle immatricolazioni nel nostro Paese aggiornati alla fine del primo bimestre dell’anno in corso.

Gli europei preferiscono le elettrificate

Come abbiamo visto già nei giorni scorsi, gli automobilisti europei preferiscono sempre di più puntare su auto elettriche e ibride. Le vetture elettrificate continuano a crescere e stanno diventando sempre di più un punto di riferimento del mercato delle quattro ruote.

Dopo i primi due mesi dell’anno, infatti, le immatricolazioni di auto elettrificate sono le seguenti:

Ibride : 643 mila immatricolazioni con una crescita dell’ 8,3% (nel totale non sono incluse le plug-in)

: 643 mila immatricolazioni con una crescita dell’ (nel totale non sono incluse le plug-in) Ibride plug-in : 196 mila immatricolazioni con una crescita del 32,7%

: 196 mila immatricolazioni con una crescita del Elettriche: 379 mila immatricolazioni con una crescita del 14,8%

Si tratta di un vero e proprio passaggio di consegne con auto elettriche e ibride sempre più diffuse e sempre più richieste, in tutti i segmenti di mercato. Le auto prive di elettrificazione, invece, sono in netto calo e questo trend potrebbe continuare anche nei prossimi mesi. L’appuntamento con i dati di vendita del primo trimestre dell’anno per il mercato europeo è fissato per la fine del prossimo mese di aprile mentre nei prossimi giorni inizieranno ad arrivare i dati per l’Italia.