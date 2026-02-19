Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Jeep Avenger guida il segmento delle auto benzina

Le auto benzina (senza sistemi di elettrificazione) rappresentano ancora una fetta importante del mercato auto italiano. La conferma arriva dai dati UNRAE sulle immatricolazioni di gennaio 2026 nel nostro Paese. Nonostante un calo di ben 8 punti, infatti, i modelli con motore benzina hanno un market share del 18,7%. Di conseguenza, quasi una vettura ogni cinque venduta in Italia presenta un motore benzina privo di elettrificazione. Complessivamente, le unità immatricolate sono state 26.805, con un calo del 25,4% su base annua. Andiamo a scoprire quali sono state le auto a benzina più vendute di gennaio 2026.

La Top 10

Al decimo posto della classifica delle auto benzina più vendute in Italia troviamo la MG ZS, modello chiave per il successo del brand in Italia. La vettura ha registrato 908 unità immatricolate, con un calo del 42% rispetto all’anno precedente. La nona posizione, invece, è occupata dall’Audi A1, che si ferma a 919 esemplari venduti, registrando un calo su base annua del 4,8%. In ottava piazza c’è la Renault Clio, primo modello della classifica a superare il muro delle 1.000 unità immatricolate su base mensile. La city car della Casa francese ha raggiunto, infatti, 1.034 esemplari con un incremento del 36% rispetto ai dati registrati l’anno precedente. Il suo successo è strettamente legato alla nuova generazione, lanciata nei mesi scorsi.

Buoni numeri arrivano anche per la Ford Tourneo Courier, che tocca quota 1.076 unità vendute con un incremento del 30,9%. Sesta posizione, invece, per la Kia Picanto. La piccola della Casa coreana ha raggiunto 1.182 esemplari venduti, con un leggero incremento rispetto allo scorso anno (+2,6%). La classifica continua con due segmento B di Stellantis: in quinta posizione c’è la Peugeot 208 (con 1.234 esemplari venduti e un calo del 46%) mentre in quarta troviamo la Opel Corsa (con 1.362 unità e un calo del 38%).

Prima di analizzare le posizioni più alte della classifica, vi segnaliamo che potete dare un’occhiata anche alla classifica delle 10 auto più vendute in Italia e anche alla classifica delle auto elettriche più vendute.

Il podio

Terza posizione per la Volkswagen T-Cross, che ha raggiunto 1.616 unità vendute a gennaio con un calo del 28,7% rispetto a gennaio 2025. Secondo posto per la Citroën C3, ferma a 1.872 esemplari immatricolati con un vero e proprio crollo (-55%).

Al primo posto tra le auto benzina più vendute a gennaio troviamo la Jeep Avenger che, dopo aver conquistato il titolo di SUV più venduto, ottiene un altro primato. Il modello ha totalizzato 1.992 unità immatricolate, con un calo del 14,6% su base annua.

Per i dati di febbraio 2026 bisognerà attendere un paio di settimane: saranno pubblicati nei primi giorni di marzo.