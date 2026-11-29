Crescita record per i costruttori cinesi in Europa tra gennaio e ottobre 2026: Leapmotor fa +390% e Chery +240%. Ecco la classifica completa delle vendite.

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Ufficio Stampa BYD Le cinesi crescono ancora

Tra i principali trend del mercato europeo c’è quello della crescita dei costruttori cinesi, che stanno occupando una posizione sempre più rilevante sul mercato. La conferma arriva dai dati inclusi nel report ACEA sulle immatricolazioni registrate in Europa nel corso dei primi 10 mesi dell’anno.

Il contesto

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, le importazioni di auto dalla Cina stanno facendo segnare una forte crescita. Questo dato è ormai sempre più evidente e, inevitabilmente, ha un impatto anche sulle vendite di nuove auto in Europa. I costruttori cinesi si stanno ritagliando uno spazio importante sul mercato, sottraendo quote alle aziende europee, nipponiche, coreane e americane che da tempo operano nel settore.

Si tratta di un risultato ancora più significativo se si considera l’introduzione dei dazi europei sulle auto elettriche prodotte in Cina. Invece di frenare, i gruppi asiatici hanno risposto diversificando rapidamente la propria offerta: oltre ai modelli a zero emissioni, hanno puntato con decisione su vetture ibride (full e plug-in) e benzina, esenti dai sovradazi e molto richieste in mercati chiave come l’Italia.

Le immatricolazioni sono in crescita

I dati diffusi da ACEA (relativi al periodo gennaio – ottobre 2026) evidenziano una sostanziale crescita per i brand cinesi nel corso degli ultimi mesi. Le immatricolazioni riportate in tabella, qui di sotto, si riferiscono al mercato europeo considerando tutti i Paesi Ue, i Paesi Efta e il Regno Unito.

Azienda Quota % (2026) Unità (2026) Var. % 26/25 Geely Group 3,3% 385.515 +14,6% BYD 2,8% 322.818 +132,7% SAIC Motor 2,6% 304.613 +21,7% Chery Automobile 2,5% 295.969 +240,2% Leapmotor 0,9% 102.156 +390,4% XPeng 0,3% 40.439 +171,8%

Sommando i risultati dei sei principali gruppi cinesi monitorati da ACEA, emerge un dato ancora più chiaro: tra gennaio e ottobre 2026 queste aziende hanno immatricolato complessivamente 1.451.510 vetture, raggiungendo insieme il 12,4% dell’intero mercato europeo.

Non si tratta più di una nicchia legata esclusivamente all’elettrico, ma di un blocco industriale capace di competere ad armi pari con i grandi gruppi occidentali, anche grazie a un’offerta sempre più ricca di modelli ibridi e termici che permette di aggirare l’impatto dei dazi europei sulle sole vetture a batteria.

La quota di mercato di alcune aziende inizia a diventare significativa. Geely, che include anche brand “europei” come Volvo, Polestar e Smart, è ormai sopra al 3% mentre BYD, vero e proprio simbolo della crescita globale dell’industria automotive cinese, è a un passo da tale soglia. Anche SAIC è ben posizionata, soprattutto grazie al brand MG.

Da segnalare anche il dato di Chery, azienda che include anche i brand Jaecoo e Omoda, molto diffusi anche in Italia, come confermano i dati sulle vendite di auto ibride plug-in. C’è poi Leapmotor, che opera con una joint venture con Stellantis.

L’azienda si sta ritagliando uno spazio da protagonista del mercato, soprattutto in Italia. XPeng, invece, ha appena iniziato la sua crescita e potrebbe raggiungere le rivali nel prossimo futuro. Altre Case sono pronte ad aggiungersi all’elenco.

Con l’ampliamento delle reti di vendita e l’arrivo di nuovi modelli pensati per il pubblico europeo, il 2027 si preannuncia come l’anno del definitivo consolidamento per l’industria automobilistica cinese nel Vecchio Continente.