Ufficio Stampa MG Ecco le 10 auto cinesi più vendute in Europa

Le auto “cinesi” sono sempre più diffuse in Europa. Diverse Case hanno deciso di puntare sul mercato europeo, operando in autonomia, acquistando brand locali oppure avviando partnership con costruttori già affermati e radicati. A prescindere dalla strategia adottata, i risultati iniziano a essere positivi e, mese dopo mese, è sempre più frequente vedere auto di brand cinesi circolare in strada.

I dati diffusi da AutoNews Europe e basati sulle rilevazioni di Dataforce evidenziano quelle che sono state le auto “cinesi” più vendute in Europa nel corso del mese di gennaio 2026. Questo particolare segmento di mercato ha raccolto un totale di oltre 70 mila unità vendute, risultato che si traduce in una crescita percentuale di oltre l’80% e in un market share del 7,4%.

Tra i modelli più richiesti e apprezzati dai clienti europei troviamo le proposte di diversi brand, come BYD e MG Motor, che ormai sono un punto di riferimento della mobilità in Europa, soprattutto per quanto riguarda le auto elettrificate. Ecco la classifica completa che racchiude le 10 auto più vendute sul mercato europeo nelle prime settimane dell’anno appena iniziato.

I modelli più venduti

La Top 10 delle auto cinesi più vendute in Europa si apre con la BYD Seal 06, uno dei modelli più interessanti della gamma BYD che ha totalizzato 1.646 unità immatricolate, contribuendo al successo in Europa del brand. Nona piazza, invece, per la Omoda 9, in grado di raggiungere 1.725 esemplari venduti. Un gradino più in alto in classifica troviamo la BYD Sealion 7, che ha raggiunto quota 1.909 unità vendute. Ottimi risultati anche per la Leapmotor T03, in grado di spingersi fino a 1.970 esemplari, raggiungendo il settimo posto.

Da segnalare anche la sesta posizione della MG3, modello in grado di raggiungere 3.882 unità immatricolate, e la quinta posizione della MG HS, che tocca 4.584 esemplari. I numeri, quindi, confermano l’ottimo lavoro svolto da MG Motor, brand che si sta affermando come un punto di riferimento anche in Italia, grazie a una gamma ricca di opzioni. Quarta posizione per la Omoda 5 che ha totalizzato 4.762 esemplari venduti.

Il podio

Tra i modelli “cinesi” più venduti in Europa troviamo la Jaecoo 7, che ha raggiunto un totale di 5.808 esemplari distribuiti sul mercato nel corso del mese di gennaio. Seconda piazza per la BYD Seal U, modello che negli ultimi mesi si è affermato anche come l’ibrida plug-in più venduta in Italia, con ampio distacco sulla concorrenza. La Seal U ha raggiunto ben 7.390 unità immatricolate.

A guidare la classifica è MG ZS, terzo modello di MG a entrare nella Top 10 confermando come la rinascita del brand sia ormai completa. Per questa vettura, infatti, le rilevazioni confermano un traguardo davvero importante con 7.550 esemplari venduti nel corso del primo mese dell’anno sul mercato europeo. Si tratta di numeri importanti, che premiano il lavoro svolto da MG, brand rilanciato dal colosso cinese SAIC, in questi ultimi anni.

Ulteriori dettagli sui risultati delle auto cinesi in Italia e in Europa arriveranno nelle prossime settimane, con la pubblicazione dei risultati di vendita del mese di febbraio 2026.