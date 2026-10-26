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iStock Il calo del diesel continua

Le vendite di auto diesel sono in netto calo in Europa. La conferma arriva dai dati sulle immatricolazioni di ACEA aggiornati al mese di settembre. Il nono mese dell’anno in corso ha messo in evidenza un calo particolarmente significativo, probabilmente accentuato dal caro carburante che sta spingendo gli automobilisti verso vetture con costi di gestione più bassi.

Il crollo del diesel a settembre

I numeri sulle immatricolazioni di auto diesel a settembre sono chiari. In Ue, infatti, le immatricolazioni sono state poco più di 50 mila, con un calo del 29,6% rispetto a settembre dello scorso anno. Il calo è del 28,2% se consideriamo tutto il mercato europeo (Ue + Regno Unito + Paesi Efta).

Uno dei casi più evidenti della crisi del diesel è legato all’andamento del settore in Italia. Nel nostro Paese sono state immatricolate 6.870 unità con un calo del 39,1% in confronto a quanto registrato nello stesso mese del 2025. Il prezzo alle stelle del gasolio può aver giocato un ruolo significativo in questa riduzione delle immatricolazioni.

I dati del 2026

Anche analizzando il parziale annuo (gennaio – settembre), la situazione è particolarmente complicata per il settore delle auto diesel. In questo caso, le immatricolazioni in Ue sono state pari a circa 602 mila unità con una riduzione del 19,5% rispetto allo scorso anno (-19,7% se consideriamo anche Regno Unito e Paesi Efta), con un market share pari a circa il 7%.

Anche in questo caso, i dati in Italia sono particolarmente negativi per il diesel. Le immatricolazioni complessive si fermano a 83 mila unità, con un calo percentuale che risulta essere pari al 27,4% in confronto ai dati del 2025. La quota di mercato è ora pari a circa il 6,5%.

Ricordiamo che il mercato auto europeo ha chiuso in modo positivo il mese di settembre.

Le cause alla base della crisi

Se il diesel registra un crollo verticale, gran parte di quelle quote di mercato si sta riversando verso altre alimentazioni. Gli automobilisti europei e italiani si stanno orientando massicciamente verso le vetture ibride (HEV e mild-hybrid), capaci di offrire consumi ridotti senza l’ansia da ricarica delle elettriche pure, che però sono in calo a livello globale.

Tra gli elementi alla base della crisi del diesel c’è anche la prospettiva di difficoltà nella rivendita o di un deprezzamento accelerato della vettura che può agire come un deterrente psicologico e finanziario decisivo contro le nuove immatricolazioni a gasolio.

C’è poi da sottolineare un altro fattore che potrebbe avere un peso rilevante per l’attuale stato del mercato. Il settore delle flotte aziendali sta, a poco a poco, virando verso soluzioni alternative, in modo da incrementare la sostenibilità ambientale e ridurre le emissioni (oltre che i costi di gestione, sempre più alti per via del caro carburante).

Storicamente dominato dal diesel per via delle alte percorrenze chilometriche, il mercato delle flotte aziendali sta accelerando la transizione verso le motorizzazioni ibride plug-in ed elettriche, supportato dalle nuove politiche di sostenibilità (ESG) delle imprese.