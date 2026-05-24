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Ufficio Stampa Volkswagen Queste sono le auto diesel più vendute in Italia

Il calo delle auto diesel in Italia continua e la conferma arriva dagli ultimi dati sulle immatricolazioni. Il numero di automobilisti che optano per modelli a gasolio si sta riducendo anche se in alcuni segmenti le varianti diesel continuano a essere particolarmente richieste. SUV e berline di segmento C e D, infatti, registrano volumi ancora significativi. Per un quadro completo della situazione, di seguito, andremo ad analizzare la classifica delle auto diesel più vendute in Italia, considerando i dati UNRAE aggiornati alla fine di aprile 2026.

Le più vendute

Il mercato delle quattro ruote in Italia sta crescendo, grazie principalmente alla spinta di auto elettriche ed ibride plug-in. Già da tempo, invece, le auto diesel sono in calo, con una flessione delle immatricolazioni che si ripete mese dopo mese. Non fa eccezione il 2026: nel mese di aprile, infatti, sono state vendute poco più di 10 mila unità, con un calo del 22,9% su base annua.

Nel parziale annuo, invece, il totale di immatricolazioni si è fermato a poco più di 43 mila unità con un calo del 24,3%. Questa riduzione ha effetto anche sulla quota di mercato, in calo di 3 punti sia per il mese di aprile che per il parziale annuo (rispettivamente 6,9% e 6,8%) nel confronto con i dati dell’anno precedente.

A pesare sulle vendite c’è anche la questione del caro carburante, che potrebbe aver scoraggiato molti automobilisti, spingendoli a rimandare l’acquisto. L’aumento del costo alla pompa è stato compensato solo da un taglio delle accise che, però, ha un impatto limitato sul prezzo totale.

Al netto dell’andamento del mercato, ecco la Top 10 delle auto diesel più vendute ad aprile 2026:

Mercedes GLA: 949 (+55,1%); Audi Q3: 879 (+17,5%); Volkswagen Tiguan: 773 (-46,1%); Alfa Romeo Tonale: 678 (-21,3%); Skoda Octavia: 634 (+116,4%); BMW X1: 478 (-5,5%); Mercedes Classe A: 470 (+60,4%); Volkswagen Golf: 466 (-12,6%); Peugeot 308: 449 (-6,1%); Audi Q2: 431 (+149,1%).

Questa, invece, è la Top 10 delle auto a gasolio più vendute nel parziale annuo, considerando il periodo compreso tra gennaio e aprile.

Volkswagen Tiguan: 3.986 (-20,6%); Audi Q3: 3.840 (+2,6%); Mercedes GLA: 3.467 (+3,3%); BMW X1: 2.363 (-16,6%); Volkswagen Golf: 2.086 (-19,6%); Mercedes Classe A: 1.976 (+51,3%); Alfa Romeo Tonale: 1.941 (-35,5%); Skoda Octavia: 1.741 (+20,9%); Audi A3: 1.600 (-34,6%); BMW Serie 1: 1.431 (-20,4%).

Per sapere quali sono le auto più richieste in assoluto sul mercato italiano potete dare un’occhiata alla Top 10 aggiornata delle auto più vendute in Italia.

Le preferite dagli italiani

La classifica delle auto diesel più vendute in Italia chiarisce le preferenze degli automobilisti. I SUV di segmento C, seguiti dalle berline dello stesso segmento, dominano la graduatoria con il Gruppo Volkswagen che piazza ben 5 modelli nella Top 10. A completare l’elenco dei costruttori presenti in classifica troviamo BMW e Mercedes, entrambe con due modelli, oltre ad Alfa Romeo, che continua a registrare una certa richiesta per la Tonale, nonostante un calo evidente.

Con quasi 4 mila unità vendute in totale (e, quindi, una media di quasi mille unità vendute al mese) è la Volkswagen Tiguan a conquistare la leadership del mercato, confermandosi un modello molto richiesto da chi è alla ricerca di un SUV completo e di qualità per percorrere tanti chilometri sfruttando un motore a gasolio. Sul podio ci sono anche l’Audi Q3 e la Mercedes GLA che confermano la preferenza per la guida a ruote alte tra chi vuole un’auto diesel.