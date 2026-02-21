Ecco quali sono le dieci auto diesel più vendute sul mercato in Italia in base ai dati forniti da UNRAE e relativi al mese di gennaio 2026

Le auto diesel in Italia sono ancora molto diffuse, anche se le immatricolazioni sono in netto calo rispetto agli anni scorsi. In alcuni segmenti di mercato, però, il gasolio continua a dire la sua e diversi modelli stanno facendo registrare buoni risultati commerciali. La conferma arriva dai dati UNRAE sulle immatricolazioni di gennaio 2026. Ecco quali sono state le auto diesel più vendute nel corso del primo mese dell’anno.

Come va il diesel in Italia?

Prima di entrare nei dettagli della classifica di vendite, riepiloghiamo l’andamento delle immatricolazioni di tutto il segmento delle auto a gasolio. Nel corso del mese di gennaio 2026, infatti, sono state vendute 10.490 unità con motore diesel. Questo dato rappresenta il 7,3% di tutte le immatricolazioni sul mercato auto italiano nel corso del primo mese dell’anno. La quota di mercato è calata di 2 punti rispetto allo stesso mese del 2025 mentre il calo percentuale è del 16,6%.

Vi ricordiamo che potete anche dare un’occhiata alla classifica delle auto benzina più vendute oltre che alla classifica delle auto elettriche più vendute, sempre con riferimento al mercato italiano nel corso del mese di gennaio 2026. Queste classifiche sono un’opportunità per approfondire l’attuale stato del mercato italiano, con riferimento soprattutto alle differenze che esistono tra le varie alimentazioni.

Le auto più vendute

La classifica delle auto diesel più vendute in Italia, nel corso del mese di gennaio 2026, vede al decimo posto la Skoda Octavia, storicamente uno dei modelli più apprezzati del segmento, con un totale di 295 unità immatricolate e un incremento del 7% su base annua. Nona posizione per la Volkswagen T-Roc, che tocca 304 unità vendute peggiorando i suoi risultati del 46%. Dati positivi anche per la Mercedes GLB, con 315 veicoli venduti e un ottimo +90% per quanto riguarda la crescita percentuale rispetto allo scorso anno. In settima posizione c’è la Ford Focus, modello destinato a uscire dal mercato, in attesa di una nuova generazione.

Per la segmento C del marchio americano ci sono 335 unità vendute e un calo del 16%. Risultati negativi anche per l’Audi A3, che totalizza 514 immatricolazioni per quanto riguarda la variante diesel, con un calo del 24%. Da segnalare, invece, il quinto posto della Mercedes Classe A. Per la compatta dell’azienda tedesca ci sono 589 unità vendute con un incremento del 158% su base annua. Quarta posizione per la BMW X1, crossover da sempre molto apprezzato nella sua versione diesel. In totale, il modello di BMW ha venduto 678 unità con un incremento del 4,8%.

Ad aprire il podio è la Volkswagen Tiguan, che ottiene un buon terzo posto con ben 1.001 esemplari venduti con motore diesel e un incremento del 2,7% rispetto ai dati di gennaio 2025. Seconda piazza per la Mercedes GLA, terzo modello della Casa tedesca in classifica. Il crossover ha venduto 1.004 esemplari a gennaio con un incremento del 18,4%. La prima posizione della classifica delle auto diesel più vendute in Italia nel corso del primo mese dell’anno continua a essere saldamente nelle mani della Audi Q3 che, nonostante un calo del 15% delle immatricolazioni, ha raggiunto un totale di 1.113 esemplari venduti.