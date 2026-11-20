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iStock Continua la crescita delle elettriche

Le auto elettriche sono sempre più diffuse in Europa. Una nuova conferma è arrivata questa settimana, grazie ai dati pubblicati da E-Mobility Europe, New Automotive e Fier Automotive. Considerando 18 mercati europei “chiave”, infatti, le elettriche hanno rappresentato circa un terzo delle vendite complessive, evidenziando una sostanziale crescita rispetto ai dati dello scorso anno. In Italia, nonostante un’accelerazione significativa, il market share resta molto contenuto, soprattutto nel confronto con altri big market.

Un ottimo mese di ottobre

Il report conferma l’ottimo momento delle auto elettriche in Europa. Nel corso del mese di ottobre, infatti, le elettriche hanno rappresentato il 32,1% delle auto vendute, considerando 18 mercati europei, evidenziando un incremento percentuale di oltre il 60% rispetto all’ottobre dello scorso anno. Complessivamente, le immatricolazioni hanno raggiunto quota 295.252 unità.

A sostenere questa accelerazione concorrono diversi elementi strutturali. Da un lato l’offerta dei costruttori si è ampliata sensibilmente, con l’arrivo sul mercato di modelli più compatti e accessibili che stanno riducendo il divario di prezzo rispetto alle vetture termiche. Dall’altro, il peso delle flotte aziendali e dei programmi di leasing sociale o incentivato continua a garantire volumi costanti, attenuando le oscillazioni della domanda privata.

Un 2026 di grande crescita

Il 2026 continua a essere un anno positivo per le elettriche in Europa. I dati riportati da Reuters mettono in evidenza il raggiungimento di 2,33 milioni di BEV vendute. Rispetto allo stesso periodo (gennaio – ottobre) dello scorso anno, le immatricolazioni sono aumentate del 40,7%. Si tratta di un trend che continua e che conferma la crescente richiesta di veicoli a zero emissioni.

Nel frattempo, un nuovo studio ha evidenziato un altro importante elemento per l’elettrificazione in Europa. La rete di ricarica sta crescendo, con numeri molto positivi anche se con ancora alcune criticità che, inevitabilmente, andranno risolte per poter rendere sostenibili gli obiettivi di diffusione dei modelli a zero emissioni.

I dati nel dettaglio

Guardando ai singoli Paesi, nel mese in esame la Germania ha contabilizzato 94.069 nuove consegne (37% di quota), mentre la Francia ha toccato il 41,5% con 61.958 vetture. L’area nordica si conferma la più avanzata del continente sul fronte della transizione: la Norvegia guida la graduatoria con il 98,8%, precedendo Danimarca (88,4%), Finlandia (59,9%) e Svezia (51,1%).

Intorno alla soglia della metà delle vendite mensili si sono invece attestati Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo. All’estremo opposto, tra le realtà meno elettrificate d’Europa, restano Repubblica Ceca (9,3%) e Polonia (6,2%).

Un capitolo a parte merita l’Italia. Il nostro mercato, nonostante una significativa crescita dei volumi, ha registrato, infatti, una quota ancora contenuta, fermandosi al 5,9%. La strada per raggiungere gli obiettivi di elettrificazione è ancora molto lunga.

C’è da sottolineare, però, un ulteriore elemento che caratterizza il nostro mercato. Gli automobilisti italiani puntano sempre di più sulle ibride plug-in, con l’obiettivo di sfruttare la mobilità elettrica anche senza dover investire sulle auto a zero emissioni. Si tratta di una soluzione intermedia che può dare un contributo importante, soprattutto nelle aree dove la rete di ricarica è ancora limitata.