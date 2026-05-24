Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Crescono le elettriche in Europa

Le auto elettriche stanno registrando una diffusione significativa in Europa, con numeri importanti, soprattutto in alcuni mercati. Il trend è chiaro. Sempre più automobilisti stanno scegliendo la guida a zero emissioni, grazie anche all’arrivo di modelli con un prezzo più accessibile e con un’autonomia maggiore.

A confermare la crescita dell’intero settore sono alcuni dati di E-Mobility Europe, New Automotive e Fier AutomotivE-Mobility Europe, New Automotive e Fier Automotive riportati da Reuters. Considerando un totale di 15 mercati europei, infatti, si nota una sostanziale crescita delle immatricolazioni in Europa nel corso del mese di aprile 2026.

Il dato segue quanto già visto nei mesi scorsi. Di seguito andremo ad analizzare questi numeri per fotografare al meglio la questione. Ricordiamo che nei prossimi giorni saranno disponibili anche i dati ACEA sull’andamento del mercato europeo (UE, Paesi Efta e Regno Unito) che ci offriranno un quadro ancora più dettagliato e aggiornato della situazione.

Sempre più elettriche

Il mercato delle quattro ruote in Europa è sempre più a zero emissioni. La quota di auto elettriche, infatti, continua a crescere e gli ultimi dati sono un’ulteriore conferma. Nel corso del mese di aprile 2026, infatti, le immatricolazioni sono aumentate del 34,1%, per un totale di 201 mila veicoli venduti (considerando 15 mercati europei).

Secondo i gruppi che hanno pubblicato i dati, in questo momento “La lezione politica è chiara: laddove i governi infondono fiducia nei consumatori, l’adozione dei veicoli elettrici a batteria accelera“. Anche il parziale annuo è positivo, con un totale di 740 mila unità vendute e un incremento del 31,3% su base annua.

Le elettriche, quindi, sono sempre più diffuse e continuano a far registrare numeri importanti. La quota di mercato è in crescita. In Germania, ad esempio, le EV rappresentano oltre il 25,8% del totale delle immatricolazioni di aprile. In Francia, invece, la quota ha raggiunto il 26,2%. I numeri più alti in Europa vengono dalla Norvegia, con il 98,6%, e dalla Danimarca, con l’81,9%. Bene anche Finlandia e Svezia, con il 48,8% e il 40,7%.

Per approfondire, è possibile dare un’occhiata ai dati dell’ultimo report ACEA che confermano il trend di crescita del mercato europeo, evidenziando il contributo significativo garantito dalle auto elettriche che stanno spingendo le vendite in misura significativa nel corso dei primi mesi del 2026. Tra pochi giorni, come detto, arriveranno i dati aggiornati ad aprile.

Numeri positivi anche in Italia

Le elettriche sono in crescita anche in Italia dove la percentuale di miglioramento è la più alta tra i big market (+98,6% ad aprile e +72,8% nel cumulato). Questo risultato si traduce in una quota di mercato sempre più importante. Ad aprile, infatti, l’8,5% delle immatricolazioni registrate nel nostro Paese sono state auto elettriche. Per quanto riguarda i dati del periodo gennaio – aprile, invece, la percentuale è dell’8%.

I numeri sono chiari e confermano il successo delle elettriche in Italia, anche se il nostro mercato deve recuperare in termini di volumi complessivi rispetto ad altri mercati europei. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, il successo di elettriche e ibride plug-in sta spingendo il mercato delle quattro ruote in Italia che, al momento, sta vivendo un 2026 molto positivo.