Continua la crescita dei veicoli elettriche (auto elettriche a zero emissioni e ibride plug-in) con l'Europa che trascina il settore, ecco tutti i dati

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iStock L'Europa trascina il mercato globale

Continua la crescita dei veicoli elettrici, categoria in cui rientrano le auto elettriche e anche le ibride plug-in che possono funzionare in modalità a zero emissioni. La conferma arriva dai dati diffusi dalla società di consulenza Benchmark Mineral Intelligence e riportati da Reuters.

A trascinare l’intero settore è l’Europa. In particolare, il mercato è aumentato ancora a luglio 2026, registrando il quinto mese consecutivo con numeri positivi. Nel frattempo, la Cina e il Nord America registrano un evidente rallentamento. In Italia, invece, le vendite continuano a diffondersi sul mercato. Ecco tutti i dati.

I numeri

Nel corso del mese di luglio è stata registrata una crescita del 9% per le vendite di auto elettriche e ibride plug-in, con una quota complessiva pari a 1,85 milioni di unità. Considerando i dati di tutto il 2026, invece, il volume complessivo risulta essere pari a 11,5 milioni di unità.

L’Europa trascina il settore

L’analisi approfondita dei numeri conferma le differenze tra i vari mercati regionali. In particolare, è l’Europa che sta sostenendo in misura significativa la diffusione dei veicoli elettrici su scala globale. Le vendite complessive a luglio sono state pari a circa 450 mila unità, con un incremento del 33% su base annua. Per quanto riguarda il parziale annuo (gennaio – luglio), invece, si registra un passo in avanti del 28%. I dati europei erano stati confermati anche dalle immatricolazioni del primo semestre 2026.

Secondo BMI:

“Nei principali mercati automobilistici europei si è registrata una crescita elevata, e molti di essi hanno visto il ritorno di un sistema di sovvenzioni per i veicoli elettrici negli ultimi 18 mesi”

Mese complicato per la Cina, che fa segnare un calo del 5% rispetto ai dati dello scorso anno, attestandosi a 980 mila veicoli distribuiti sul mercato. Risultato ancora peggiore per il Nord America, con solo 140 mila veicoli venduti e un calo del 27%.

Da segnalare un aumento sostanziale nel resto del mondo (considerando tutti i mercati non citati in precedenza come un unico gruppo, anche se molto eterogeneo). Le vendite sono state pari a 280 mila unità, con un incremento del 97%.

Bene anche l’Italia

Le statistiche fornite da UNRAE confermano la diffusione dei veicoli elettrici anche in Italia dove, nel corso del mese di luglio, abbiamo registrato:

7.369 unità immatricolate di auto elettriche, con una crescita del 24,9% rispetto allo scorso anno

13.103 unità immatricolate di auto ibride plug-in, con una crescita del 45,5% rispetto allo scorso anno

Per quanto riguarda il parziale annuo, invece, i numeri sono i seguenti:

86.991 unità immatricolate di auto elettriche, con una crescita del 71,4% rispetto allo scorso anno

98.374 unità immatricolate di auto ibride plug-in, con una crescita del 78,7% rispetto allo scorso anno

Il mercato italiano segue il trend europeo e si conferma in prima linea nella diffusione dei veicoli elettrici (auto elettriche e ibride plug-in), con l’obiettivo di recuperare il ritardo accumulato nel corso degli ultimi anni. Per approfondire l’andamento delle vendite di nuove autovetture in Italia potete consultare il nostro approfondimento sulle immatricolazioni di luglio 2026. Da segnalare che le elettriche sono riuscite a ritagliarsi uno spazio anche tra le auto più vendute.