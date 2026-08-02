La crescita delle auto a zero emissioni in Europa continua: i numeri del primo semestre sono chiari e confermano un trend sempre più solido

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iStock Sempre più auto a zero emissioni in Europa

Tra i trend principali che caratterizzano il mercato auto europeo c’è la crescita delle immatricolazioni di auto elettriche e ibride plug-in che, nel corso del primo semestre del 2026, hanno fatto segnare un notevole passo in avanti rispetto allo scorso anno, grazie anche al contributo dell’Italia.

Si tratta di un risultato molto importante per il futuro del settore, che resta concentrato sull’elettrificazione e, soprattutto, sulla diffusione di modelli in grado di muoversi a zero emissioni. I dati forniti da ACEA offrono un quadro aggiornato dell’andamento del mercato per quanto riguarda, in particolare, le auto elettriche e le auto ibride plug-in. Ecco tutti i dettagli in merito.

Come vanno le auto elettriche

Le auto elettriche sono sempre più diffuse in Europa, registrando un totale di 1,22 milioni di unità immatricolate nel primo semestre del 2026 considerando il mercato Ue. Questo dato rappresenta un notevole +40,5% rispetto allo scorso anno.

Considerando tutto il mercato europeo e, quindi, anche i Paesi Efta e il Regno Unito, le immatricolazioni complessive risultano essere pari a 1,608 milioni con un incremento percentuale su base annua pari al 35,1%.

Il market share delle elettriche è pari a circa il 20% in Ue e sale fino a oltre il 22% tenendo conto anche dei dati dei Paesi Efta e del Regno Unito. In sostanza, circa un’auto ogni cinque acquistate è elettrica.

Da segnalare anche il dato dell’Italia. Nel nostro Paese, infatti, le immatricolazioni sono state pari a 79 mila con un incremento del 77,7% rispetto ai risultati dello scorso anno. La quota è ancora ridotta, però. Il dato è pari a poco più dell’8%. I margini per una crescita ulteriore ci sono tutti come confermano i dati record di giugno 2026.

Andando ad analizzare i numeri complessivi e non solo i numeri su elettriche e ibride plugin, è possibile notare come l’Italia sia cresciuta più dell’Europa nel corso della prima metà dell’anno. Questo dato conferma il buono stato di salute del mercato del nostro Paese.

I dati delle auto ibride plug-in

Per quanto riguarda le auto ibride plug-in, invece, le nuove registrazioni sul mercato Ue sono pari a 577 mila unità nel corso del semestre, con un incremento percentuale pari al 22,5% nel confronto con i numeri dello scorso anno.

Considerando anche i Paesi Efta e il Regno Unito, invece, si arriva a 742 mila veicoli distribuiti sul mercato, con una percentuale di miglioramento che risulta essere pari al 24,8% su base annua. Per la quota di mercato, invece, in Ue siamo a circa il 9,7% mentre in tutto il mercato europeo si arriva a poco più del 10%.

In Italia, le auto ibride plug-in sono in forte crescita, con un totale di 84 mila esemplari venduti (un dato maggiore rispetto a quello delle elettriche) e una crescita percentuale che risulta essere pari all’84,3%. Per quanto riguarda il market share, invece, il dato è pari all’8,9%, poco sotto alla media europea.

Mentre elettriche e ibride plug-in volano, in Europa continua il calo drastico del diesel, con sempre meno immatricolazioni.