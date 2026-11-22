La diffusione delle auto elettrificate a livello globale continua a crescere. La conferma arriva da una recente indagine condotta dalla società di ricerca Benchmark Mineral Intelligence, che ha evidenziato alcuni trend che stanno caratterizzando il settore. A riportare i numeri emersi dall’indagine è Reuters.
Si tratta di una conseguenza dei tanti investimenti effettuati nell’elettrificazione del mercato delle quattro ruote, sempre più caratterizzato dalla presenza di elettriche ma anche di ibride plug-in, con possibilità di funzionamento in modalità a zero emissioni.
Andiamo ad analizzare i dati raccolti dal nuovo report.
Una crescita continua
Il mercato globale della mobilità elettrificata continua a mostrare segnali di solido consolidamento. Nel corso del mese di ottobre, le vendite mondiali di nuovi veicoli elettrici a batteria e ibridi plug-in hanno registrato un incremento dell’8% su base annua, toccando la soglia dei 2,09 milioni di unità.
Questo slancio mensile contribuisce a sostenere positivamente anche il bilancio complessivo dall’inizio dell’anno: i volumi cumulativi hanno infatti segnato una progressione del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, attestandosi a 17,5 milioni di veicoli immatricolati.
Ricordiamo che un altro recente studio ha confermato il trend di crescita delle elettriche in Europa. Il nostro mercato rappresenta un importante sostegno alla diffusione dei veicoli a zero emissioni su scala globale, con numeri sempre più rilevanti, nonostante l’aumento del costo di ricarica.
Le differenze a livello geografico
A livello geografico, il mercato mostra tuttavia dinamiche fortemente differenziate. In Europa le vendite hanno accelerato con decisione, registrando un balzo del 36% grazie alla spinta combinata dei sussidi, del rincaro dei carburanti, delle normative europee sulle emissioni e di un’offerta di modelli sempre più ampia.
Più contorto lo scenario oltreoceano: sebbene il Nord America nel suo complesso sia tornato a crescere con un incremento del 24%, il mercato statunitense, confrontatosi a ottobre per la prima volta con un periodo privo del credito d’imposta federale per i veicoli elettrici, si è stabilizzato su livelli più contenuti anziché avviare una vera ripresa.
A distinguersi è infine il resto del mondo, dove le immatricolazioni si sono impennate dell’85%, arrivando a superare i volumi nordamericani grazie soprattutto alla forte espansione delle esportazioni cinesi.
|Area / Periodo
|Variazione (su base annua)
|Volumi / Dettagli
|Globale (Ottobre)
|+8%
|2,09 milioni di veicoli
|Globale (Da inizio anno)
|+5%
|17,5 milioni di veicoli
|Europa
|+36%
|Trainata da sussidi, rincaro carburanti, norme UE e più modelli
|Nord America
|+24%
|Mercato USA stabilizzato su livelli inferiori senza credito d’imposta
|Resto del mondo
|+85%
|Volumi superiori al Nord America, spinti dalle esportazioni cinesi
Nel complesso, i dati confermano che la transizione verso la mobilità elettrica prosegue con vigore, ma a velocità profondamente diverse a seconda delle politiche locali e delle dinamiche geopolitiche.
Mentre l’Europa dimostra quanto incentivi, normative stringenti e un’offerta più varia siano determinanti per stimolare la domanda, la frenata strutturale degli Stati Uniti evidenzia la forte sensibilità del mercato alla rimozione dei sostegni fiscali.
Allo stesso tempo, il sorpasso del resto del mondo sul Nord America segna un cambio di equilibri significativo, confermando il ruolo ormai centrale delle esportazioni cinesi nell’accelerare l’adozione dei veicoli elettrificati anche al di fuori dei mercati tradizionali.