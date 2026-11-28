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iStock I Paesi del Nord guidano la crescita delle elettriche in Europa

Le auto elettriche sono sempre più diffuse in Europa, con una crescita sostanziale rispetto allo scorso anno e un market share elevato. Le differenze tra i singoli mercati, però, restano e sono evidenti. La conferma arriva dai dati di ACEA aggiornati alla fine del mese di ottobre.

Da questa analisi, nonostante una crescita significativa rispetto allo scorso anno, l’Italia non ne esce molto bene, risultando nella parte bassa della classifica per quanto riguarda la quota di mercato delle auto elettriche nel 2026.

Una crescita evidente

In tabella riportiamo i dati relativi alla crescita delle immatricolazioni di auto elettriche tra gennaio e ottobre 2026. In Ue, in particolare, il periodo si è chiuso con un ottimo +50% e con un market share del 23,4% per le vetture a zero emissioni, con oltre 2,2 milioni di unità vendute.

Area Vendite Auto Elettriche (Gen-Ott 2026) Variazione 26/25 Market Share Unione Europea 2.211.071 +50,0% 23,4% Ue + EFTA + Regno Unito 2.901.643 +43,5% 24,8%

Allargando lo sguardo all’intero mercato europeo (Ue + EFTA + Regno Unito), le auto elettriche sfiorano i 3 milioni di unità immatricolate nei primi dieci mesi del 2026, arrivando a rappresentare quasi un quarto del totale (24,8%).

Un dato ancora più significativo emerge confrontando le diverse alimentazioni: in Unione Europea le BEV (2,21 milioni) hanno ormai superato nettamente le auto a benzina, ferme a 1,96 milioni di unità (-20,1%), mentre il diesel continua il suo declino scendendo a 652 mila immatricolazioni (-20,6%).

L’Italia è indietro rispetto agli altri big

L’analisi relativa ai cosiddetti “big market” europei mette in evidenza due elementi. L’Italia è ancora molto indietro rispetto a Germania, Regno Unito, Francia e, in misura minore, Spagna, nonostante una crescita delle immatricolazioni del 62,7% su base annua. Il dato sulla quota di mercato è evidente. Il nostro mercato registra un valore molto più basso di quello degli altri big. Nel frattempo, in Italia si registrano ottimi numeri per le ibride plug-in con molti automobilisti che preferiscono questa categoria a quella delle BEV.

Paese Vendite Auto Elettriche (Gen-Ott 2026) Variazione 26/25 Market Share Germania 698.230 +60,7% 28,2% Regno Unito 503.805 +30,4% 26,6% Francia 449.300 +79,4% 32,5% Spagna 116.932 +44,1% 11,6% Italia 109.481 +62,7% 7,8%

Il secondo elemento chiave è la spaccatura netta all’interno dei cinque grandi mercati. Da un lato c’è il terzetto di testa composto da Germania, Regno Unito e Francia, tutti stabilmente sopra il 26% di quota. Dall’altro lato ci sono Spagna e Italia, ancora distanti dalla media europea nonostante tassi di crescita percentuali molto elevati.

Le elettriche conquistano il Nord Europa

A guidare la diffusione delle auto elettriche sono i mercati del Nord Europa, a partire dalla Norvegia, dove il market share è del 98%, e, per quanto riguarda l’Ue, dalla Danimarca, paese in cui le BEV hanno toccato l’82,5% di quota. In tabella riportiamo i primi cinque mercati europei per market share delle auto elettriche: