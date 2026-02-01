Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Ecco i dati sulle immatricolazioni di elettriche in Europa

Il 2025 è stato un anno molto positivo per il settore delle auto elettriche in Europa. I dati sulle immatricolazioni sono chiari: il numero di auto a zero emissioni in circolazione è aumentato in modo significativo, registrando un importante passo in avanti nel programma di elettrificazione del mercato europeo. Come prevedibile, però, la diffusione delle auto elettriche non è omogenea e, anzi, presenta sostanziali differenze in base al Paese. Tra i “big market” europei, in particolare, l’Italia è all’ultimo posto per volumi complessivi anche se è al secondo per percentuale di crescita. Ecco i dati sulle immatricolazioni forniti da ACEA.

Come vanno le elettriche in Europa

Nel corso del 2025 sono state immatricolate 2.585.187 unità di auto elettriche. Si tratta di una crescita del 29,7% rispetto ai dati dell’anno precedente. Questa crescita si traduce in un aumento netto delle immatricolazioni di quasi 600 mila esemplari. Il muro dei 3 milioni di unità vendute nel corso di un anno solare è sempre più vicino e potrebbe essere raggiunto nel corso del 2026. Le elettriche hanno raggiunto una quota di mercato di poco più del 19%. Considerando la sola Ue, dove le immatricolazioni sono state pari a 1.880.370 unità con una crescita del 29,9%, il market share è di poco superiore al 17%. Per approfondire l’andamento del mercato delle quattro ruote in Europa nel corso del 2025 potete dare un’occhiata al nostro articolo sulle immatricolazioni in Europa nel corso dell’anno appena terminato.

I dati dell’Italia

Il mercato italiano ha registrato una sostanziale crescita per quanto riguarda la diffusione delle auto elettriche con il 2025 che si è chiuso con un ottimo +44,2% per un totale di 94.624 unità immatricolate. Questo risultato, però, pone l’Italia all’ultimo posto tra i 5 “big market” europei per volume complessivo di unità vendute.

La classifica è la seguente:

Germania : 545.142 unità con una crescita del 43,2%

: 545.142 unità con una crescita del 43,2% Regno Unito: 473.348 unità con una crescita del 23,9%

473.348 unità con una crescita del 23,9% Francia : 326.922 unità con una crescita del 12,5%

: 326.922 unità con una crescita del 12,5% Spagna : 101.627 unità con una crescita del 77,1%

: 101.627 unità con una crescita del 77,1% Italia: 94.624 unità con una crescita del 44,2%

La differenza tra l’Italia e gli altri mercati è sostanziale. I dati sono ancora più negativi se andiamo a considerare la quota di mercato delle auto elettriche. In questo caso, infatti, il nostro mercato si conferma il fanalino di coda per diffusione delle vetture a zero emissioni con un market share sensibilmente inferiore rispetto a Regno Unito, Germania e Francia e più basso anche della Spagna, che con la forte crescita registrata nel 2025 sta iniziando a registrare una diffusione maggiore delle auto elettriche. Ecco la classifica per quota di mercato:

Regno Unito : 23,4%

: 23,4% Germania : 19,1%

: 19,1% Francia: 20%

20% Spagna 8,8%

8,8% Italia: 6,2%

Bisogna sottolineare, inoltre, che l’Italia registra volumi di vendita inferiori (per quanto riguarda le elettriche) anche di altri mercati molto più piccoli come:

Norvegia : 172.231 unità

: 172.231 unità Paesi Bassi : 156.139 unità

: 156.139 unità Belgio : 143.849 unità

: 143.849 unità Danimarca: 126.542 unità

Appare evidente, quindi, come i margini di crescita siano importanti. L’Italia ha ancora molta strada da fare per poter registrare una sostanziale diffusione delle auto a zero emissioni nel corso dei prossimi anni. Raggiungere gli altri big market richiederà uno sforzo importante.