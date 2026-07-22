Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Gli italiani preferiscono le elettriche?

La crescita delle auto elettriche in Italia continua. Gli ultimi dati sulle immatricolazioni confermano una presenza sempre più capillare per i modelli a zero emissioni sulle strade italiane, con una vera e propria accelerazione registrata nel corso del mese di giugno e anche con un primo semestre da record. Andiamo ad analizzare i dati forniti da UNRAE in merito alla diffusione delle elettriche sul mercato delle quattro ruote in Italia.

Un mese di giugno da record

Il mese di giugno 2026 si è chiuso con un totale di 14.894 unità immatricolate per le auto elettriche in Italia. Si tratta di un dato davvero considerevole, che va quasi a raddoppiare il risultato di giugno 2025. La crescita su base annua, infatti, è stata dell’87,1%. Questo risultato consente al settore di raggiungere una quota del 10,1% nel corso del mese.

In pratica, ogni 10 auto immatricolate, una è stata a zero emissioni. Si tratta di un dato ancora inferiore alla media europea, ma che comunque rappresenta un chiaro segnale che le elettriche stanno crescendo in misura significativa e sono oggi sempre più diffuse nel nostro Paese.

Un primo semestre ottimo

Anche tutto il primo semestre del 2026 si è chiuso con ottimi risultati per le auto elettriche. Le immatricolazioni hanno raggiunto quota 79.613 unità, con un incremento del 77,5% su base annua (circa 35 mila esemplari immatricolati in più) e una quota di mercato dell’8,4%, in crescita di 3,2 punti rispetto ai dati dello scorso anno.

Per approfondire l’andamento del mercato italiano delle quattro ruote nel corso del primo semestre dell’anno, andando oltre al solo segmento delle vetture a zero emissioni, potete dare un’occhiata all’articolo in cui abbiamo analizzato gli ultimi dati sulle immatricolazioni in Italia. Nei prossimi giorni, invece, analizzeremo anche i dati in Europa in modo da avere un quadro più completo sulla diffusione delle auto BEV.

Le più vendute

Ecco la classifica dei 10 modelli più venduti in Italia a giugno 2026 per quanto riguarda le auto elettriche:

Leapmotor T03: 2.744; Dacia Spring: 1.802; Tesla Model 3: 1.543; Tesla Model Y: 863; Bmw IX1: 452; Byd Dolphin Surf: 410; Citroen C3: 298; Volvo EX30: 243; Fiat 500: 227; Dongfeng Box: 192.

Di seguito, invece, riportiamo la Top 10 delle elettriche più vendute in Italia nel corso del primo semestre 2026, in base ai dati sulle immatricolazioni di UNRAE:

Leapmotor T03: 21.841; Dacia Spring: 5.300; Tesla Model Y: 4.160; Citroen C3: 4.055; Tesla Model 3: 3.698; Byd Dolphin Surf: 3.445; Bmw IX1: 1.464; Skoda Elroq: 1.439; Leapmotor B10: 1.390; Ford Puma: 1.318.

La classifica vede la Leapmotor T03 giocare un ruolo da protagonista assoluta. Il modello, grazie al suo prezzo accessibile, sta trascinando il mercato, con un contributo determinante alla diffusione delle auto a zero emissioni in Italia nel corso del primo semestre del 2026.

Segnaliamo che il modello di Leapmotor è riuscito a ritagliarsi anche uno spazio nella Top 10 delle auto più vendute nel nostro Paese, sia per quanto riguarda il mese di giugno che per il cumulato annuo, con il parziale al termine dei primi sei mesi dell’anno. Per i prossimi dati sul mercato italiano, l’appuntamento è fissato ai primi giorni del mese di agosto, con i dati relativi al mese di luglio.