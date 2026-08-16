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iStock Le elettriche sono meno dell'1% del parco circolante

Le auto elettriche rappresentano solo una piccola parte del mercato italiano, nonostante una sostanziale crescita delle immatricolazioni registrata negli ultimi mesi. I dati parlano chiaro e fotografano bene lo stato del settore.

Il recente rapporto del Servizio Studi della Camera, riportato da ANSA, offre un quadro aggiornato in merito alla presenza di vetture a zero emissioni sulle strade italiane.

I margini di miglioramento ci sono, come confermano i dati registrati nel corso dei primi mesi del 2026, ma i volumi complessivi sono ancora ridotti e il target da raggiungere entro il 2030 sembra essere molto lontano. Ecco tutti i dettagli.

Una quota ancora minima

A fine 2025, periodo di riferimento dei dati, il parco auto circolante in Italia era composto da 41,8 milioni di vetture. Di queste, però, solo 362 mila erano auto elettriche. Di conseguenza, i modelli a zero emissioni rappresentavano solo lo 0,9% del totale delle vetture in circolazione in Italia.

Si tratta di dati decisamente contenuti e, soprattutto, ben al di sotto rispetto agli obiettivi previsti per il 2030, quando sulle strade italiane ci si aspetta che siano in circolazione più di 4 milioni di unità di auto elettriche. In sostanza, dovrebbero avvicinarsi al 10% di quota.

Per centrare quest’obiettivo, il settore dovrà cambiare passo, seguendo lo stesso trend che sta caratterizzando il mercato europeo in questo periodo. Serve, quindi, una decisa accelerazione rispetto ai dati di fine 2025.

Il cambio di passo è iniziato?

Il 2026 ha segnato un deciso cambio di passo per il settore delle auto elettriche in Italia, con volumi in netta crescita, soprattutto in rapporto al dato globale del mercato, che sta vivendo un ottimo momento. Anche in questo caso, i numeri, forniti da UNRAE, parlano chiaro e certificano la crescente diffusione delle auto a zero emissioni.

Considerando i dati dei primi sette mesi del 2026 e, quindi, il periodo compreso tra gennaio e luglio, le immatricolazioni hanno raggiunto quota 86.991 esemplari, con una crescita del 71,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In sostanza, le vetture a zero emissioni stanno registrando una diffusione significativa.

Tenendo conto del totale delle unità immatricolate, le auto elettriche hanno raggiunto una quota di mercato pari all’8,1%, con un incremento di 2,9 punti rispetto allo stesso periodo del 2025. Un’accelerazione notevole, ma non ancora sufficiente a garantire un sostanziale passo in avanti per le elettriche sul totale delle vetture circolanti (e non solo sulle nuove immatricolazioni).

La situazione andrà monitorata con grande attenzione mese dopo mese, valutando l’andamento delle immatricolazioni delle auto elettriche, in rapporto all’andamento del resto del mercato delle quattro ruote nel nostro Paese. In questo momento, l’arrivo sul mercato di un gran numero di modelli elettrici con un prezzo accessibile può semplificare la crescita del settore, ma sarà necessario capire fino a quando le vetture low cost riusciranno a sostenere da sole la crescita.