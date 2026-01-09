Il 2025 è stato un anno molto positivo per le auto elettriche in Italia: le immatricolazioni hanno registrato una crescita record con un impatto positivo sulla quota di mercato

Il 2025 è appena terminato ed è il momento giusto per fare il punto sull’andamento dell’elettrificazione in Italia. I dati sulle immatricolazioni sono chiari: le auto elettriche in Italia sono sempre più diffuse, con una crescita sostanziale rispetto a quanto registrato nel 2024. Nello stesso tempo, però, il confronto con la media europea conferma il ritardo del mercato italiano per quanto riguarda le auto a zero emissioni. Ecco gli ultimi dati aggiornati.

Un 2025 positivo per l’Italia

I dati UNRAE pubblicati nei giorni scorsi confermano l’aumento della diffusione delle auto elettriche in Italia, con un trend che va avanti da diversi mesi. Nel corso del 2025, infatti, nel nostro Paese sono state immatricolate 94.973 unità di auto a zero emissioni. Questo dato si traduce in una crescita percentuale pari al +44% nel confronto con i dati del 2024. Si tratta di un dato sensibilmente migliore rispetto a quanto registrato dall’intero mercato delle quattro ruote, in calo del 2,5% nel corso dell’anno appena terminato. Le elettriche, in ogni caso, crescono meno delle ibride plug-in che, con un totale di 99.424 unità vendute e un ottimo +88%, fanno segnare numeri record.

Per quanto riguarda la quota di mercato, grazie anche a un ottimo mese di dicembre (chiuso con un market share dell’11%), le elettriche hanno raggiunto un buon 6,2% nel corso del 2025, migliorando il risultato del 2024 di 2 punti percentuali. Questo dato è inferiore a quello delle ibride plug-in che raggiungono il 6,5% di quota di mercato con un miglioramento di 3,2 punti.

Il confronto con l’Europa

La diffusione delle auto elettriche in Europa è in costante crescita. Per saperne di più vi ricordiamo che abbiamo realizzato un approfondimento sul tema alcune settimane fa, con un’analisi dettagliata delle vendite delle auto a zero emissioni nei vari mercati europei. In attesa dei dati completi del 2025, per un confronto tra Italia e resto d’Europa utilizzeremo i dati pubblicati da ACEA prima di Natale e aggiornati a fine novembre 2025.

Considerando tutto il mercato europeo (Ue, Paesi Efta e Regno Unito), le BEV sono in aumento del 27,6% su base annua, confermandosi un riferimento assoluto del settore delle quattro ruote, con un totale di circa 2,2 milioni di unità immatricolate. La quota di mercato è del 18% circa, risultando quindi sensibilmente superiore rispetto al dato italiano, nonostante la crescita percentuale delle immatricolazioni in Italia sia superiore alla media europea.

In termini di quota di mercato, inoltre, ci sono alcuni Paesi del Nord Europa che viaggiano a ritmi nettamente superiori come la Norvegia (95,5%), la Danimarca (67,1%), l’Islanda (38,9%), i Paesi Bassi (36,8%), la Finlandia (35,9%) e la Svezia (35,9%). Per quanto riguarda i “big market“, invece, guida il Regno Unito, con il 22,8%, e poi troviamo la Francia, con il 19,5%, e la Germania, con il 18,8%.

Il confronto con l’Europa conferma il ruolo dell’Italia, in questo momento, per quanto riguarda l’elettrificazione e, in particolare, la diffusione di auto elettriche. Le vendite nel nostro Paese sono ancora troppo limitate ma la crescita registrata nel 2025 fa ben sperare in vista di un 2026 ancora migliore. Ne sapremo di più già tra qualche settimana, con la pubblicazione dei dati di gennaio.