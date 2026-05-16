Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Ecco le elettriche più vendute in Italia

Le auto elettriche stanno dando un contributo notevole alla crescita del mercato auto in Italia. Alcuni modelli, in particolare, stanno facendo registrare numeri davvero importanti, sostenendo l’elettrificazione del settore delle quattro ruote in Italia.

Di seguito andremo ad analizzare la classifica delle auto elettriche più vendute in Italia, considerando i dati UNRAE aggiornati a fine aprile 2026. Il mercato sta crescendo e alcuni modelli stanno facendo segnare risultati davvero positivi.

Ecco tutti i dettagli in merito alle vetture a zero emissioni più vendute in assoluto.

La Top 10 delle più vendute

Il mercato auto italiano è in crescita, grazie soprattutto al contributo di auto elettriche e auto ibride plug-in che stanno facendo registrare volumi di vendita significativi. Come detto in apertura, di seguito analizzeremo la classifica delle più vendute, con i dati aggiornati a fine aprile 2026.

Ecco la Top 10 per il mese di aprile 2026:

Leapmotor T03 : 4.090 (+1725,9%) Citroën C3 : 920 (+27,1%) BYD Dolphin Surf : 508 (+418,4%) Dacia Spring : 458 (+163,2%) Tesla Model Y : 370 (+40,7%) Fiat 600 : 339 (+1110,7%) Leapmotor B10 : 316 Renault Twingo : 261 Volvo EX30 : 255 (+64,5%) Toyota C-HR : 253

Di seguito, invece, c’è la Top 10 del periodo compreso tra gennaio e aprile 2026:

Leapmotor T03 : 14.839 (+1881,2%) Citroën C3 : 3.276 (+50,3%) Tesla Model Y : 2.760 (+81,8%) BYD Dolphin Surf : 2.535 Tesla Model 3 : 2.051 (-14,1%) Dacia Spring : 2.050 (-8,9%) Škoda Elroq : 1.120 (+672,4%) Ford Puma : 1.083 (+884,5%) Leapmotor B10 : 942 Fiat Grande Panda : 902 (+166,1%)

In parentesi è indicata la differenza percentuale rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato non è presente se il modello lo scorso anno non era disponibile o aveva registrato pochissime immatricolazioni (in quanto appena lanciato).

Ricordiamo che, complessivamente, in Italia i dati sulle elettriche sono i seguenti:

aprile 2026 : 13 mila unità immatricolate con un incremento del 98,6% e un market share dell’8,5%

: 13 mila unità immatricolate con un incremento del 98,6% e un market share dell’8,5% gennaio – aprile 2026: 51 mila unità immatricolate con un incremento del 72,8% e un market share dell’8%

Una protagonista indiscussa

I numeri sono chiari: la Leapmotor T03 si sta ritagliando un ruolo da protagonista sul mercato, caratterizzandosi come l’auto elettrica più venduta in Italia, grazie soprattutto a un prezzo particolarmente interessante che la rende un modello accessibile e alla portata di tanti potenziali acquirenti. Il modello sta andando talmente bene che oggi occupa la quarta posizione nella Top 10 delle auto più vendute in Italia, considerando tutte le alimentazioni e non solo le auto elettriche.

Da segnalare anche la ripresa della Tesla Model Y, protagonista di un inizio 2026 molto positivo, con immatricolazioni in crescita dell’81,8% su base annua. Molto bene anche la Citroën C3 che ha registrato un incremento di oltre il 50% delle immatricolazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nella Top 10 trova posto anche la Grande Panda, una delle ultime arrivate sul mercato, che anche in versione elettrica si sta ritagliando il suo spazio sul mercato delle quattro ruote in Italia.

Il mercato delle auto a zero emissioni continuerà a crescere nel corso dei mesi, molto probabilmente, e i modelli che oggi guidano il settore dovrebbero rafforzare la loro posizione sul mercato. Non possiamo escludere, però, l’arrivo di nuovi protagonisti, interessati a ritagliarsi uno spazio maggiore per sfruttare al massimo il crescente interesse da parte degli automobilisti italiani verso le auto elettriche. L’appuntamento è fissato al mese prossimo per i dati aggiornati a maggio.