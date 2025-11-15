Ecco quali sono state le auto elettriche più vendute in Italia nel corso del mese di ottobre 2025 e nel corso dei primi 10 mesi dell'anno in corso

123RF

Continua la crescita delle auto elettriche in Italia che, pur rappresentando ancora una porzione ridotta del mercato, stanno vivendo un 2025 molto positivo, con immatricolazioni su livelli nettamente superiori a quanto registrato lo scorso anno. Alcuni modelli, come sempre accade, sono più richiesti di altri. Andiamo a scoprire, quindi, quali sono le auto elettriche più vendute in Italia considerando i dati aggiornati a ottobre 2025.

I dati sulle elettriche in Italia

Le auto elettriche in Italia stanno crescendo a ritmo sostenuto. I dati di vendita del mercato auto italiano aggiornati all’ottobre del 2025, infatti, confermano un sostanziale passo in avanti rispetto allo scorso anno:

a ottobre 2025 sono state immatricolate 6.331 auto elettriche con un incremento del 25%

sono state immatricolate auto elettriche con un incremento del nel parziale annuo (gennaio – ottobre) del 2025 sono state immatricolate 67.581 auto elettriche con un incremento del 26,3%

La quota di mercato delle elettriche è ora pari al 5% per il mese di ottobre 2025 e al 5,2% per il parziale annuo (con un incremento di 1,2 punti). La crescita è chiara e significativa anche se il market share è ancora molto limitato e l’Italia continua a essere un fanalino di coda in Europa per quanto riguarda la diffusione delle auto a zero emissioni.

Le elettriche più vendute a ottobre 2025

Passiamo ora alla classifica delle auto elettriche più vendute nel corso del mese di ottobre 2025. La Top 10 vede al decimo posto la Skoda Elroq (con 157 unità immatricolate) e al nono posto la Hyundai Inster (160). In ottava posizione c’è la Ford Explorer-E (163). Da segnalare anche la presenza della Lancia Ypsilon in versione elettrica, che occupa ora la settima posizione (177), mentre in sesta troviamo la Leapmotor T03 (192). In Top 5, invece, troviamo la Renault 5 (231), la Tesla Model Y (241), la Citroen C3 (279) e la BMW iX1 (302). L’auto elettrica più venduta in Italia nel corso del mese di ottobre 2025, invece, è la BYD Dolphin Surf, con un totale di 332 unità immatricolate. La classifica del mese è particolarmente equilibrata, con distanze minime tra i vari modelli. BYD, però, si conferma protagonista del mercato (ed è prima anche tra le ibride plug-in con la Seal U).

Le elettriche più vendute nel 2025

La Top 10 delle auto elettriche più vendute nel 2025 (sempre considerando i dati aggiornati a fine ottobre) è molto diversa se si va a considerare il parziale annuo e, quindi, il periodo compreso tra gennaio e ottobre. In questo caso, infatti, al decimo posto troviamo la Audi Q4 (1.462). Ci sono poi la Volvo EX30 (1.721), la Renault 5 (1.816), la Leapmotor T03 (2.143), la Jeep Avenger (2.161), la BMW iX1 (2.437), la Dacia Spring (3.026) e la Citroen C3 (3.493). In testa alla classifica c’è Tesla. In seconda posizione troviamo la Model Y, che ha raggiunto 4.509 unità immatricolate (lo scorso anno, a ottobre, erano 6.181). L’elettrica più venduta è, invece, la Model 3 che chiude i primi dieci mesi dell’anno con 4.517 unità (lo scorso anno erano 7.066 dopo lo stesso numero di mesi). I numeri dei due modelli confermano il momento difficile di Tesla, anche in Italia, con un netto calo delle immatricolazioni rispetto allo scorso anno, legato anche a una concorrenza sempre più agguerrita.