Auto elettriche, quota record in Europa ma l’Italia è ancora molto indietro

Le auto elettriche sono sempre più diffuse in Europa mentre in Italia, nonostante una sostanziale crescita, la quota di mercato è ancora ridotta

Foto di Davide Raia

Davide Raia

esperto di tecnologia e motori

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

2 min di lettura

Chiedi a Virgilio

Auto elettriche, quota record in Europa ma l’Italia è ancora molto indietro
iStock
I numeri parlano chiaro: le elettriche conquistano l'Europa
Quali paesi guidano in fatto di elettriche? Che dati ci sono sul mercato italiano? Come cambia il mercato auto nel 2025?

La crescita delle auto elettriche in Europa continua. I dati sulle immatricolazioni del mese di settembre saranno disponibili solo tra un paio di settimane. Nel frattempo, però, uno sguardo all’andamento dei singoli mercati conferma la crescita dei modelli a zero emissioni. L’analisi dell’andamento dei principali mercati europei mette in evidenza anche il ritardo dell’Italia. Nel nostro paese, nonostante una sostanziale crescita delle immatricolazioni, nel confronto con i dati del 2025, le elettriche continuano a occupare solo una piccola porzione del settore delle quattro ruote.

Gli europei scelgono la guida elettrica?

I numeri raccolti da Autoevolution confermano un trend evidente. In Germania, ad esempio, le elettriche hanno rappresentato il 34,5% delle immatricolazioni complessive nel corso del mese di settembre, registrando una crescita significativa rispetto ai numeri dello scorso anno (quando occupavano il 19%).

In Francia, altro mercato “forte” per le elettriche, la quota è salita al 41,7%, mentre in Spagna si arriva al 18,5%. In mercati più piccoli, inoltre, il market share delle elettriche è ancora più elevato con un 53% nei Paesi Bassi, un 51% in Belgio e un 49% in Svezia. Uscendo dall’Ue, invece, si nota il caso del Regno Unito, dove si registra il 28%.

Il caso Italia

In Italia, i dati sulle immatricolazioni di settembre hanno una doppia chiave di lettura. Da una parte si registra una sostanziale crescita delle vendite di auto elettriche nel confronto con i risultati dello scorso anno (+49,9%). Questo risultato è ancora più significativo se andiamo a considerare i dati di tutto il 2026 (fino a fine settembre) con un ottimo +66,9%.

Il problema è rappresentato dalla quota di mercato. A settembre, infatti, le elettriche hanno raggiunto solo il 7,6% delle immatricolazioni complessive di nuove autovetture. Nel parziale annuo, tale valore cresce fino all’8%, restando ben al di sotto dei dati medi europei.

Cosa succede in Europa

Come anticipato in precedenza, i dati sulle immatricolazioni in Europa arriveranno soltanto a fine ottobre (per quanto riguarda i risultati di settembre). Nel frattempo, però, possiamo analizzare i numeri aggiornati a fine agosto, per avere un’idea chiara sullo stato attuale del mercato.

Le unità immatricolate di auto a zero emissioni in Europa, nel corso dei primi 8 mesi dell’anno, sono state pari a 1,641 milioni con una crescita percentuale del 44,9% rispetto ai dati dello scorso anno. Questi numeri si riferiscono all’Ue.

Se consideriamo anche i Paesi Efta e il Regno Unito, le vendite arrivano a 2,133 milioni con una crescita del 38,8% rispetto allo stesso periodo del 2025. La quota di mercato è significativa: analizzando solo l’Ue, infatti, siamo a poco più del 21%, mentre aggiungendo i numeri degli altri mercati extra-UE si arriva a oltre il 23%.

Il confronto con l’Italia è chiaro: il nostro Paese, nonostante una crescita importante delle immatricolazioni, è in netto ritardo rispetto al resto d’Europa. Con il caro carburante e l’aumento dei costi di benzina e diesel, si tratta di un tema quanto mai attuale. Staremo a vedere, nel corso delle prossime settimane, come procederà la crescita delle elettriche.

Auto elettriche Immatricolazione auto