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iStock CarVertical fa il punto sulle auto elettriche usate

Il mercato delle auto usate continua a rappresentare un punto di riferimento per gli automobilisti italiani, grazie soprattutto alla possibilità di mettersi alla guida di vetture in ottime condizioni da acquistare con una spesa sostanzialmente inferiore rispetto al nuovo. Una nuova indagine di CarVertical conferma un trend del settore delle vetture di seconda mano: le auto elettriche usate, anche se ancora una nicchia dell’intero mercato, stanno crescendo. Sempre più automobilisti, infatti, oggi valutano l’acquisto di una vettura elettrica di seconda mano. Questo trend ha spinto l’azienda, specializzata nella reportistica delle condizioni di salute dei veicoli in vendita, a creare una sezione dedicata alle elettriche sul suo sito web.

Una nicchia in crescita

Le auto elettriche in Italia sono sempre più diffuse. Per quanto riguarda i modelli nuovi, infatti, si è arrivati a un market share pari all’8,5%, con una crescita delle immatricolazioni del 63,5% rispetto all’anno precedente.

Nel frattempo, invece, l’usato viaggia su ritmi decisamente inferiori. Come evidenziato da CarVertical, solo lo 0,89% degli utenti italiani che consultano i report della piattaforma mostra interesse per auto elettriche.

La percentuale è molto contenuta ma è comunque raddoppiata rispetto a due anni fa, segno che c’è un interesse crescente. In sostanza, le elettriche rappresentano una nicchia per il settore delle vetture di seconda mano, ma i primi segnali di crescita sono innegabili.

Il marchio più ricercato è Tesla, vero e proprio punto di riferimento del settore delle elettriche. Per la Casa americana, la quota è stata del 38,4%, più del triplo di Audi, che occupa il secondo posto. Ancora più lontana è Smart, terzo brand più cercato. Solo il 3,5% delle ricerche riguarda Fiat.

Per maggiori dettagli sulle elettriche potete consultare la Top 10 delle auto più vendute.

Cosa frena il settore

Lo studio di CarVertical, realizzato incrociando i dati del proprio archivio con un sondaggio rivolto a 49 rivenditori in tutta Europa, ha delineato una nuova tendenza nel mercato delle auto elettriche di seconda mano.

Il costo d’acquisto ha smesso di rappresentare lo scoglio principale, preoccupando ormai soltanto il 43% dei potenziali clienti. Oggi il vero deterrente psicologico è legato allo stato di salute delle batterie.

Essendo la componente più costosa e quella che detta il reale valore di mercato del veicolo, ben tre intervistati su quattro (il 75%) la considerano la criticità assoluta da valutare al momento dell’acquisto.

Ad alimentare ulteriormente questa diffidenza contribuisce l’attuale vuoto istituzionale, ovvero la mancanza di standard normativi uniformi e di organismi di certificazione riconosciuti su scala europea.

Dai dati di CarVertical emergono le seguenti evidenze:

Batteria come ostacolo : il 75% dei rivenditori fatica a vendere le elettriche a causa dei dubbi su degrado e costi di sostituzione, allungando i tempi di vendita oltre i sei mesi.

: il 75% dei rivenditori fatica a vendere le elettriche a causa dei dubbi su degrado e costi di sostituzione, allungando i tempi di vendita oltre i sei mesi. Controlli assenti : quasi l’80% dei concessionari non verifica lo stato degli accumulatori. Inoltre, i test diagnostici attuali non rilevano i danni nascosti.

: quasi l’80% dei concessionari non verifica lo stato degli accumulatori. Inoltre, i test diagnostici attuali non rilevano i danni nascosti. Chilometri e incidenti: le elettriche subiscono meno alterazioni del contachilometri rispetto alle auto termiche, ma presentano comunque rischi legati a incidenti pregressi o danni da alluvioni.

Per il futuro, sfruttando l’intelligenza artificiale e big data, CarVertical intende tracciare i sinistri storici ed entro il 2026 fornirà report dettagliati sulle batterie per restituire fiducia agli acquirenti.