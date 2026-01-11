Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Tra i principali mercati europei per le auto elettriche c’è, senza dubbio, il Regno Unito dove si stanno registrando volumi di vendita davvero elevati per le vetture a zero emissioni. La conferma arriva dai dati ufficiali, diffusi dalla Society for Motor Manufacturers and Traders (Smmt) e relativi all’intero 2025. Nel corso dell’anno appena terminato, sul mercato britannico sono state vendute quasi mezzo milione di vetture elettriche, con una crescita sostanziale rispetto all’anno precedente. Andiamo a scoprire tutti i dati relativi all’andamento del mercato delle quattro ruote nel Regno Unito.

Un boom per le elettriche

Il mercato britannico ha chiuso il 2025 con un totale di 2.020.520 unità immatricolate. Questo dato rappresenta una crescita del 3,5% rispetto a quanto registrato nel corso del 2024. Da segnalare che anche il mese di dicembre è stato positivo, con un dato in linea con quello della media annuale (+3,9%). A sostenere la crescita del settore delle quattro ruote britannico nel corso di tutto il 2025 sono state, principalmente, le auto a basso impatto ambientale come le elettriche e, in misura leggermente minore in termini di volumi, le ibride plug-in.

Per quanto riguarda le auto elettriche, invece, nel corso del 2025 sono state registrate 473.348 unità vendute con un incremento del 23,9% su base annua e con un market share che arriva al 23,43%, con un miglioramento di quasi quattro punti nel confronto con i dati del 2024. Il salto in avanti è notevole e conferma l’attenzione degli automobilisti britannici verso la mobilità a zero emissioni. Come abbiamo visto nel nostro approfondimento pubblicato qualche settimana fa, il Regno Unito è uno dei principali mercati europei per diffusione di auto elettriche, sia in termini di volumi di vendita che di crescita. Ricordiamo che anche in Italia si è registrato un aumento importante delle vendite di elettriche.

Da segnalare che anche le ibride plug-in hanno registrato un anno davvero positivo. In questo caso, le immatricolazioni sono state di 225.143 unità con un incremento del 34,7% su base annua e con una quota di mercato pari all’11,14%, in crescita di quasi 3 punti nel confronto con il 2024. Tra le altre alimentazioni, invece, calano le auto benzina (-8% e con un market share del 46,42%) e le diesel (-15,6%) mentre crescono le ibride (+7,2%).

Polemiche per la tassa chilometrica

Il programma di elettrificazione del mercato britannico procede con un ritmo ottimo. Nel frattempo, però, come riportato da Ansa, l’industria continua a criticare la cosiddetta “tassa chilometrica” (detta anche pay-per-mile) introdotta con la nuova manovra finanziaria dello scorso autunno andrà a colpire le auto elettriche e, in misura minore, le ibride plug-in con un importo legato alle miglia percorse. La misura è stata studiata per compensare la perdita di gettito fiscale legata alla vendita dei carburanti e rappresenta uno dei primi interventi di questo tipo sulle auto a basso impatto ambientale. Si tratta di un tema che, inevitabilmente, continuerà a essere di grande attualità nel corso delle prossime settimane con una misura che potrebbe essere ripresa anche da altri mercati dove le elettriche e le ibride plug-in stanno diventando, sempre di più, il riferimento della mobilità, con volumi di vendita molto elevati.