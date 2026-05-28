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iStock Un report conferma la crescita globale delle elettriche

La crescita delle auto elettriche continua e la diffusione di modelli a zero emissioni è sempre più marcata, in tutti i principali mercati globali. Un’analisi aggiornata della situazione arriva da Global EV Outlook, un report pubblicato da IEA, che con l’edizione 2025 va a fare il punto della situazione per quanto riguarda la diffusione delle auto elettriche.

Un mercato sempre più a zero emissioni

Il trend di crescita delle auto elettriche su scala globale continua. Nel corso del 2025, infatti, le vendite hanno superato quota 20 milioni di unità in tutto il mondo, con un incremento del 20% su base annua.

Andando a considerare il market share delle elettriche, invece, si registra una percentuale di diffusione del 25%. In base ai dati forniti dall’indagine, si tratta del quinto anno consecutivo di crescita per le vendite di auto elettriche su base annua.

Dalle rilevazioni, inoltre, si registra che circa il 5% del parco auto globale è ora elettrificato. Questo risultato ha permesso di ottenere un risparmio di 1,2 milioni di barili di petrolio al giorno nel 2025.

Ricordiamo che anche nel 2026 il trend continua: in particolare, in Europa, le vendite sono in forte crescita. Da segnalare che anche in Italia i numeri sono molto positivi.

La Cina guida il mercato

È la Cina a dare un contributo molto significativo alla crescita delle auto elettriche a livello globale. Nel corso del 2025, infatti, nel Paese sono state vendute circa 13,2 milioni di auto elettriche. Seconda posizione per l’Europa, che si ferma a 4,2 milioni, precedendo gli Stati Uniti, con 1,5 milioni. Nell’ultimo anno, le vendite in Cina sono aumentate di meno del 20%. Si tratta di un dato significativo ma inferiore a quanto registrato negli anni precedenti. Questo dato è legato alla sospensione del programma di permuta che agevolava il passaggio alle auto elettriche.

In Europa, invece, la crescita è stata di oltre il 30% con una decisa accelerazione rispetto agli anni precedenti. Il market share è stato del 28%. Considerando la sola Ue, invece, la quota di mercato è del 27%. Da segnalare che 24 Stati dell’Ue su un totale di 27 hanno incrementato la quota di mercato delle elettriche. In oltre la metà di questi Paesi, la crescita è stata superiore a 5 punti percentuali. In contro-tendenza, invece, gli Stati Uniti, dove si è registrato un leggero calo delle vendite rispetto al 2024, con un totale di 1,5 milioni di unità. Il report evidenzia come questo risultato sia legato a doppio filo a una serie di interventi da parte del Governo locale, che ha reso meno vantaggioso il passaggio alle elettriche.

Al di fuori dei tre mercati principali (Cina, Europa e Stati Uniti), nel resto del mondo, le vendite di auto elettriche sono aumentate di quasi il 50%, superando quota 2 milioni di unità nel corso del 2025. Da segnalare anche alcune criticità, come il Giappone, uno dei principali mercati al mondo per le quattro ruote, dove le elettriche rappresentano meno del 3% delle vendite e nel 2025 hanno registrato volumi simili a quelli del 2024. Il mercato nipponico continua a essere focalizzato sulle tecnologie ibride.

Le informazioni riportate in precedenza sono solo un breve estratto di quanto messo in evidenza dal Global EV Outlook 2026. Il report completo può essere scaricato dal sito iea.org, andando nella sezione Reports. L’indagine offre un’analisi approfondita dell’attuale stato del mercato.