Il mercato auto in Italia è partito con il piede giusto, chiudendo il mese di gennaio 2026 in crescita rispetto allo scorso anno. Un contributo importante alla crescita, anche se con una quota complessiva ancora limitata, è arrivato dalle auto elettriche che, seguendo il trend di fine 2025, continuano a registrare volumi di vendita elevati, almeno rispetto al passato.
Analizzando la classifica delle elettriche più vendute, di cui di seguito troverete la Top 10, si nota come, almeno per il momento, non ci sia un dominatore. Le prime inclassifica, infatti, sono molto vicine tra di loro in termini di volumi complessivi. Andiamo ad analizzare tutti i dettagli in merito ai dati di vendita comunicati in queste ore da UNRAE.
Indice
Una partenza sprint per le elettriche
Nel corso del mese di gennaio 2026 sono state immatricolate un totale di 9.446 unità di auto elettriche. Si tratta di un risultato significativo per tutto il settore delle auto a zero emissioni. Nel confronto con gennaio 2025, infatti, il mercato italiano ha fatto registrare una crescita del 40,6% su base annua.
L’intero mercato delle quattro ruote è cresciuto, invece, solo del 6,6%. Da segnalare anche una crescita sostanziale della quota di mercato. Il primo mese dell’anno, infatti, si è concluso con un market share del 6,6% per le auto elettriche, con un miglioramento di 1,6 punti rispetto al gennaio dello scorso anno.
Ricordiamo che il 2025 si è chiuso in negativo per il mercato delle quattro ruote in Italia nonostante un ottimo risultato per le auto elettriche che hanno registrato un incremento del 44% su base annua, con un risultato che è sostanzialmente stato ripetuto anche a gennaio 2026, come evidente dai dati citati in precedenza.
Il 2026 potrebbe essere un nuovo anno da record per il mercato italiano, almeno per quanto riguarda le elettriche. Bisogna ricordare, in ogni caso, che il confronto con l’Europa evidenzia una sostanziale difficoltà per il nostro Paese. Nonostante i buoni dati registrati tra fine 2025 e inizio 2026, infatti, l’Italia è ultima tra i big market in Europa per quanto riguarda le vendite di auto elettriche.
Le più vendute
La Top 10 delle auto elettriche più vendute in Italia nel corso del mese di gennaio 2026 vede al decimo posto la Renault 4, con 215 unità immatricolate. Scorrendo la classifica troviamo la Skoda Elroq (con 260 unità), la Citroen C3 Aircross (282), la Renault 5 (369), la Dacia Spring (447), la Ford Puma (502) e la Citroen C3 (643). Sul podio, invece, c’è spazio per la Tesla Model Y, terzo modello più venduto con 696 unità immatricolate. Seconda posizione per la BYD Dolphin Surf, con 856 esemplari venduti in Italia.
La più venduta in assoluto è la Leapmotor T03, che raggiunge quota 949 immatricolazioni nel primo mese dell’anno. Il modello di Leapmotor raggiunge un market share del 10% del settore delle auto a zero emissioni in Italia, confermandosi come uno dei progetti più interessanti del momento, anche per via di un prezzo accessibile. Si tratta di una delle city car elettriche da meno di 20.000 euro su cui puntare in questo momento tra i modelli disponibili sul mercato italiano.