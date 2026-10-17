Le vendite globali di auto elettriche frenano a settembre (-2%), ma l'Europa segna un record storico. In forte calo USA e Cina. Tutti i dati del 2026

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iStock Il mercato rallenta

Il settore delle quattro ruote continua il suo programma di elettrificazione ma con ritmi non particolarmente elevati. In alcuni mercati, infatti, i veicoli a zero emissioni sono oggi grandi protagonisti, con volumi ben superiori rispetto al passato.

In altri, invece, la crescita è limitata e, in alcuni casi, si registra anche un calo, spesso legato alla fine o alla riduzione degli incentivi che possono contribuire a sostenere il mercato.

A fare il punto della situazione sono i dati forniti da Benchmark Mineral Intelligence, società di ricerca britannica, e diffusi da Reuters. Il mercato globale delle auto elettriche rallenta ma in Europa i numeri sono molto positivi.

Il mercato rallenta

La domanda globale di auto elettriche ha registrato un rallentamento nel corso del mese di settembre, chiuso in negativo dopo ben sei mesi consecutivi di crescita. Le vendite, infatti, sono calate del 2% rispetto ai numeri dello scorso anno. L’analisi evidenzia una crescente divergenza tra i principali mercati dei veicoli elettrici.

L’Europa beneficia di una forte domanda dei consumatori e del sostegno politico mentre altri mercati registrano numeri molto diversi, con la Cina che deve fare i conti con una domanda debole e gli Stati Uniti alle prese con l’impatto della fine degli incentivi. Durante il mese di settembre, le vendite di auto elettriche sono state pari a 2,15 milioni di unità.

Il 2026 resta positivo (ma di poco)

Nonostante il mese negativo, il 2026 continua a essere positivo per il settore delle auto elettriche con un totale di 15,5 milioni di unità vendute nel corso del periodo compreso tra gennaio e settembre. La crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente risulta essere pari al +3%.

Record storico per l’Europa

Tra i dati evidenziati dall’indagine c’è il record storico registrato dall’Europa a settembre. Con quasi 600 mila veicoli elettrici venduti, infatti, il mercato ha evidenziato il suo miglior mese per quanto riguarda le immatricolazioni di modelli a zero emissioni, con un incremento del 10% rispetto ai dati registrati nel corso del mese di giugno.

Ricordiamo che le elettriche hanno raggiunto una quota record in Europa, grazie a una crescita costante in questi ultimi mesi, e stanno dando un contributo importante (insieme alle auto ibride plug-in) anche alla crescita delle vendite in Italia, dove si notano immatricolazioni nettamente superiori rispetto ai numeri raccolti nel 2025.

Male gli Stati Uniti e la Cina

Il mercato delle auto elettriche deve fare i conti con una brusca frenata sia in Nord America che in Cina. Negli Stati Uniti si assiste alla flessione mensile più pesante dell’anno, con un crollo delle immatricolazioni del 44%: un dato fortemente condizionato dal confronto con l’anno precedente, quando la corsa all’acquisto prima della fine degli incentivi fiscali aveva gonfiato i volumi.

Questo divario statistico dovrebbe comunque attenuarsi a partire dal quarto trimestre, una volta smaltita la fase di contrazione post-agevolazioni. Anche in Cina si rileva una dinamica negativa, con le vendite scese del 18% a quota 1,11 milioni di unità, un rallentamento interno che sta spingendo i costruttori locali a puntare con sempre maggiore decisione sulle esportazioni estere.