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Ufficio Stampa Dacia Ecco la Top 10 delle auto GPL più vendute in Italia

Il segmento delle auto a GPL continua a occupare una porzione significativa del mercato. I dati UNRAE relativi al mese di aprile 2026, infatti, confermano che le auto dotate di questa alimentazione rappresentano il 6,1% del mercato (il 5,7% considerando i primi quattro mesi dell’anno in corso).

Alcuni modelli riescono a ottenere risultati significativi, grazie all’impegno delle Case che non hanno smesso di credere nelle potenzialità del GPL come alimentazione in grado di garantire una riduzione della spesa legata all’utilizzo.

Ecco quali sono state le auto a GPL più vendute in Italia nel corso del mese di aprile 2026 e al termine dei primi quattro mesi dell’anno in corso, sulla base dei dati relativi alle immatricolazioni che vengono forniti da UNRAE.

Le più vendute di aprile 2026

Tanti italiani, con l’obiettivo di risparmiare sui costi di utilizzo, stanno scegliendo le vetture a GPL, che offrono buone prestazioni, un prezzo accessibile e un costo di utilizzo ridotto. La Top 10 delle auto GPL più vendute ad aprile 2026 in Italia vede in decima posizione la Kia Picanto (con un totale di 203 unità immatricolate). Scorrendo la classifica troviamo la Evo 5 (263), la Dacia Bigster (275), la Dacia Jogger (337), la Kia Sportage (356), la DR5 (365), e la DR6 (464).

Sul podio delle più vendute, invece, c’è la Renault Captur, che occupa la terza posizione con un totale di 1.135 unità immatricolate. Seconda piazza per la Dacia Duster, che si ferma a 1.624 esemplari venduti. Prima posizione per la Dacia Sandero, con un totale di 3.610 unità.

Ricordiamo che la Sandero è, da tempo, un modello di riferimento del segmento di mercato delle auto a GPL in Italia, garantendo un rapporto qualità/prezzo molto interessante e rivelandosi come una delle vetture più accessibili sul mercato. Per sapere come va la vettura su strada potete leggere l’approfondimento di Virgilio Motori che ha messo alla prova la Sandero per capire quali sono le reali prestazioni su strada del modello, uno dei più scelti dagli italiani (non solo nella sua versione GPL).

Le più vendute del 2026

Diamo ora uno sguardo alla Top 10 del 2026. In questo caso, si considerano i primi quattro mesi dell’anno (gennaio – aprile). In decima posizione troviamo la Evo 5 (790). Scorrendo la classifica ci sono la Kia Picanto (902), la Dacia Jogger (1.064), la DR5 (1.132), la Kia Sportage (1.163), la Dacia Bigster (1.448) e la Renault Clio (1.953).

Sul gradino più basso del podio, invece, trova posto la Renault Captur, che ha già raggiunto quota 2.928 unità immatricolate in Italia considerando la sola versione GPL. Seconda piazza per la Dacia Duster. Per il SUV, invece, le immatricolazioni raggiungono quota 7.987 unità.

A guidare il mercato delle auto GPL in Italia è ancora una volta la Dacia Sandero che, dopo aver conquistato la classifica di aprile, ottiene anche la prima posizione nella classifica del cumulato annuo. In totale, per la Sandero ci sono 10.915 unità immatricolate.

La classifica delle auto GPL più vendute in Italia conferma le preferenze degli italiani. Ricordiamo che, proprio in questi giorni, abbiamo pubblicato un interessante approfondimento che punta a mettere in evidenza quelle che sono le migliori auto a GPL disponibili sul mercato nel corso del 2026.