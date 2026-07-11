Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Dacia

Il settore delle auto alimentate a GPL sta vivendo una fase calante in Italia, dopo essere stato, per diversi anni, un riferimento importante. Nonostante la riduzione delle immatricolazioni, però, ancora tanti automobilisti preferiscono questa soluzione, scegliendo un’auto a GPL. I dati UNRAE sull’andamento delle immatricolazioni nel primo semestre dell’anno fotografano i risultati del settore. Ecco i dettagli.

Un settore in calo

Il mercato delle auto a GPL è in calo e la conferma arriva dai dati del primo semestre del 2026 sulle immatricolazioni, che fanno riferimento alle auto dotate di un sistema a GPL di fabbrica. Non sono considerate, quindi, le soluzioni aftermarket, per cui in futuro è previsto l’arrivo di un bonus mirato a incentivare l’installazione di un impianto a GPL.

Per quanto riguarda le immatricolazioni, nel corso del primo semestre del 2026, in Italia, sono state registrate oltre 60 mila unità immatricolate di auto a GPL. Il dato è significativo in quanto la quota di mercato è del 6,5% e, quindi, conferma che queste vetture sono ancora rilevanti.

C’è, però, da evidenziare un calo netto rispetto allo scorso anno. Le immatricolazioni nel primo semestre del 2026, infatti, sono calate del 22,7% rispetto al primo semestre del 2025. Il calo è sensibile ed è simile a quello registrato dalle auto diesel, che hanno fatto segnare un -25,6%. La quota di mercato è calata di 3,6 punti.

Ricordiamo che potete approfondire l’andamento delle immatricolazioni sul mercato italiano, nel corso di tutto il primo semestre, consultando il nostro approfondimento sul tema che analizza lo stato del mercato e i trend principali della prima metà dell’anno in corso.

Le più vendute in Italia

Il primo semestre dell’anno è anche il momento giusto per fare il punto sullo stato delle auto più vendute in Italia per quanto riguarda i modelli GPL. Ecco la Top 10 del semestre. Tra parentesi viene indicata la variazione percentuale rispetto al primo semestre dello scorso anno:

Dacia Sandero: 18.945 (-20,41%); Dacia Duster: 11.389 (-28,81%); Renault Captur: 6.004 (-25,45%); Renault Clio: 2.974 (-56,84%); DR DR5: 2.379 (n.d.); Kia Sportage: 1.825 (+23,23%); Dacia Bigster: 1.804 (n.d.); Dacia Jogger: 1.772 (-37,19%); Evo Evo 5: 1.295 (+10,59%); Kia Picanto: 1.291 (-14,84%).

Uno sguardo nel dettaglio alla classifica delle auto più vendute conferma quali sono i brand protagonisti del settore delle auto a GPL. Il Gruppo Renault, con i modelli del marchio Renault e Dacia, domina la classifica con 6 auto nelle prime 10 posizioni e, soprattutto, con 4 modelli nei primi 4 posti. Le prime 4, inoltre, hanno una quota complessiva di oltre il 60% dellevendite.

Per maggiori dettagli sulle vendite in Italia potete dare un’occhiata alla classifica sulle auto più vendute in Italia nel corso del primo semestre 2026, tenendo conto di tutte le alimentazioni e non solo delle auto a GPL.