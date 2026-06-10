Ecco la classifica aggiornata delle auto a GPL più vendute in Italia considerando gli ultimi dati forniti da UNRAE e relativi ai primi cinque mesi del 2026

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Ufficio Stampa Dacia La Top 10 delle auto GPL più vendute in Italia

Le auto a GPL continuano a occupare una fetta rilevante del mercato. Si tratta di un segmento che, nonostante il calo registrato nel corso degli ultimi anni, rappresenta ancora l’opzione preferita per molti automobilisti alla ricerca di un nuovo veicolo, sia per via dei costi contenuti che per le caratteristiche dei modelli disponibili sul mercato, spesso proposti con un prezzo accessibile.

Grazie ai dati UNRAE, qui di seguito, andremo ad analizzare le vendite di auto GPL per stilare la classifica delle 10 auto più vendute con questa alimentazione, sia a maggio che nei primi cinque mesi del 2026. Ecco tutti i dati in merito all’andamento del mercato.

I modelli più venduti

Ecco la Top 10 delle auto GPL più vendute a maggio 2026:

Dacia Sandero: 3.978 unità; Dacia Duster: 1.574 unità; Renault Captur: 1.435 unità; Dacia Jogger: 440 unità; Emc Sei: 361 unità; Dr Dr5: 333 unità; Kia Sportage: 314 unità; Dacia Bigster: 277 unità; Evo Evo 5: 265 unità; Emc Wave 3: 258 unità.

Questa, invece, è la Top 10 dei modelli più venduti nel 2026 (gennaio – maggio) che vede alcuni cambiamenti rispetto alla classifica del mese scorso.

Dacia Sandero: 14.894 unità; Dacia Duster: 9.561 unità; Renault Captur: 4.363 unità; Renault Clio: 2.007 unità; Dacia Bigster: 1.725 unità; Dacia Jogger: 1.504 unità; Kia Sportage: 1.476 unità; Dr Dr5: 1.465 unità; Kia Picanto: 1.065 unità; Evo Evo 5: 1.057 unità.

Ricordiamo che potete dare un’occhiata anche alla classifica delle auto più vendute in Italia, considerando tutte le alimentazioni disponibili. Per un quadro più completo sull’andamento del mercato, invece, potete consultare il nostro approfondimento sulle immatricolazioni in Italia.

I protagonisti

A guidare il mercato è, chiaramente, il Gruppo Renault che, con il marchio Renault e con Dacia, si sta ritagliando uno spazio da grande protagonista del mercato, con volumi di vendita significativi, anche se comunque in calo rispetto allo scorso anno, seguendo il trend del settore.

Il modello di riferimento è la Dacia Sandero, da tempo protagonista del mercato delle quattro ruote italiano grazie a un ottimo rapporto qualità/prezzo. Sul podio ci sono anche la Dacia Duster e la Renault Captur, modelli che permettono di sfruttare la convenienza del GPL anche nel segmento dei SUV.

La concorrenza è molto distante con Kia che piazza due modelli nella Top 10 del 2026 e con DR che occupa gli altri due posti ma sempre con volumi sensibilmente inferiori rispetto a quelli registrati dai due brand del Gruppo Renault, leader assoluto in questo momento sul mercato italiano.

Come va il mercato

Prima di chiudere, andiamo a riepilogare brevemente l’andamento del mercato delle auto a GPL in Italia. Nel corso del mese di maggio 2026, infatti, il settore ha registrato un totale di 10.527 unità immatricolate, con un calo del 17,7% su base annua. Si tratta di un dato in netta contro-tendenza rispetto al resto del mercato, complessivamente in crescita dell’8,1%.

Per quanto riguarda i dati relativi al cumulato annuo ovvero al periodo gennaio – maggio 2026, la situazione diventa ancora più negativa. In totale, infatti, ci sono 47.597 unità immatricolate con un calo del 27,1% su base annua delle vendite. Anche in questo caso, si tratta di un dato in contro-tendenza rispetto al resto del mercato, in crescita del 9,5%. La quota di mercato è del 6%.