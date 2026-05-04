Ecco quali sono i modelli più richiesti in Italia considerando le auto ibride presenti sul mercato e i dati aggiornati ad aprile 2026

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BYD Ecco quali sono le auto ibride più vendute

Le auto ibride sono sempre più diffuse in Italia. Una conferma in tal senso arriva dai dati sulle immatricolazioni del mese di aprile 2026, appena pubblicati da UNRAE. Nel corso del quarto mese dell’anno, infatti, le vendite di ibride sono aumentate del 24% mentre per quanto riguarda le ibride plug-in si registra una crescita del 75,3%.

Ecco la classifica aggiornata delle auto ibride più vendute considerando la classifica che comprende le Mild Hybrid e le Full Hybrid oltre a un’apposita graduatoria per le Plug-in Hybrid, modelli che possono funzionare anche in modalità a zero emissioni con un’autonomia di diversi chilometri.

Le ibride più vendute

La prima categoria da esaminare è quella delle ibride. In questa categoria sono comprese sia le Mild Hybrid che le Full Hybrid. La Top 10 di aprile 2026 comprende, partendo dalla decima posizione, la Fiat 600 (con 1.690 unità immatricolate), la Peugeot 2008 (1.738), la Ford Puma (2.358), la MG ZS (2.421), la Toyota Yaris (2.619), la Toyota Yaris Cross (2.921) e la Volkswagen T-Roc (3.045).

Sul podio, invece, troviamo la Toyota Aygo X, terza con un totale di 3.371 unità immatricolate, e la Jeep Avenger, seconda con 3.677. Prima posizione per la Fiat Panda che, con la sua motorizzazione Mild Hybrid, conquista il segmento con un totale di 8.570 esemplari distribuiti sul mercato italiano, nonostante non sia più l’auto più economica da mantenere, secondo uno studio.

La classifica aggiornata per il cumulato annuo (periodo compreso tra gennaio e aprile) vede al terzo posto la Toyota Aygo X, con un totale di 12.666 unità vendute, e la Jeep Avenger al secondo posto, con 14.105 esemplari. Prima posizione per la Fiat Panda che ha già raggiunto quota 45.585 unità vendute nel corso del 2026 (in leggero calo rispetto allo scorso anno).

Le ibride plug-in più vendute

Per quanto riguarda le ibride plug-in, invece, la Top 10 di aprile 2026 comprende l’Audi Q3 (491), la Toyota C-HR (501), la Geely Starray (526), la Jaecoo 7 (541), la BYD Seal 6 (542), la Kia Sportage (629) e la BMW X1 (650).

Nelle prime posizioni, invece, troviamo la Volkswagen Tiguan (845) che occupa il terzo posto assoluto della classifica dei modelli ibridi plug-in più venduti ad aprile 2026, confermandosi come uno dei modelli di maggior successo del segmento.

Sul gradino più basso del podio c’è la BYD Atto 2 (1.482) che si avvicina alla prima posizione, occupata da un altro modello della Casa cinese. L’ibrida plug-in più venduta del mese, infatti, è la BYD Seal U che registra un totale di 1.578 unità immatricolate.

Per quanto riguarda il cumulato annuo, invece, la terza posizione spetta alla Kia Sportage, che ha registrato un totale di 3.434 unità immatricolate. Le prime due posizioni sono ancora dominate da BYD, brand che si sta ritagliando uno spazio da protagonista tra le ibride plug-in.

Il secondo modello più venduto del 2026, considerando i dati aggiornati a fine aprile 2026, è la BYD Atto 2, che ha raggiunto un totale di 5.438 esemplari venduti. Prima posizione, ancora una volta, per la BYD Seal U, in grado di raggiungere ben 6.154 unità immatricolate tra gennaio e aprile.