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iStock Le ibride plug-in sono sempre più protagoniste

Le auto ibride plug-in continuano a rappresentare un punto di riferimento del mercato europeo, anche se la crescita è molto diversa in base al Paese considerato. Un esempio in tal senso arriva proprio dal confronto tra Italia e tutto il mercato europeo.

Considerando i dati sulle immatricolazioni forniti da ACEA, infatti, è possibile notare una forte crescita delle auto ibride plug-in in Italia mentre in Europa l’incremento, per quanto significativo, resta su percentuali decisamente inferiori.

Il dato, in ogni caso, ha una doppia chiave di lettura. Il mercato italiano sta recuperando il terreno perso negli anni scorsi. Analizzando la quota di mercato, infatti, si nota come il nostro Paese sia ancora sotto la media europea.

I dati sulla diffusione delle ibride plug-in

La crescita delle auto ibride plug-in in Italia è evidente. Con 138 mila unità immatricolate nel corso del 2026, infatti, questa categoria registra un incremento percentuale del 73,1% su base annua. Per quanto riguarda la quota di mercato, invece, il dato aggiornato è 9,89%, con un incremento di quasi 4 punti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (i dati si riferiscono al periodo gennaio – ottobre).

Per quanto riguarda il mercato Ue, invece, la crescita delle immatricolazioni è del 17%, per un totale di 961 mila unità. Il market share risulta essere pari al 10,17%, con un incremento di 1 punto circa rispetto allo scorso anno. Considerando tutto il mercato europeo (Ue + Efta + Regno Unito), le immatricolazioni aumentano del +20,9% mentre il market share è di 10,75%.

Ricordiamo che le ibride plug-in, insieme alle elettriche, stanno contribuendo alla crescita del mercato cinese, dove le vetture di queste categorie sono sempre più diffuse.

I numeri delle elettriche

Anche il segmento delle auto elettriche registra una crescita molto marcata in Italia, pur restando ancora distante dalle quote raggiunte nel resto del continente. Con oltre 109 mila unità immatricolate nei primi dieci mesi del 2026, infatti, questa categoria segna un incremento del 62,7% su base annua. Per quanto riguarda la quota di mercato, invece, il dato aggiornato si attesta al 7,82%, con un aumento di oltre 2,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Per quanto riguarda il mercato Ue, invece, la crescita delle immatricolazioni è del 50%, per un totale di oltre 2,2 milioni di unità. Il market share risulta essere pari al 23,38%, con un balzo di quasi 7 punti rispetto al 2025. Considerando tutto il mercato europeo (Ue + Efta + Regno Unito), le immatricolazioni aumentano del 43,5% (superando i 2,9 milioni di unità) mentre il market share raggiunge il 24,84%. Ricordiamo che le elettriche hanno superato le benzina in Europa, in termini di immatricolazioni.

L’Italia, a differenza di quanto avviene con le ibride plug-in, è ancora molto indietro per quanto riguarda la diffusione di auto elettriche rispetto al resto d’Europa. Nonostante il forte balzo percentuale registrato nei primi dieci mesi del 2026 (+62,7%), la quota di mercato del nostro Paese resta ferma al 7,82%: un valore che è esattamente un terzo rispetto alla media dell’Unione Europea (23,38%) e ancora più distante dal 24,84% dell’intero mercato europeo. Il divario, superiore ai 15 punti percentuali, dimostra come la transizione verso il full electric in Italia proceda a una velocità strutturalmente diversa. La strada per colmare il divario è ancora molto lunga.