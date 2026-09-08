Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa BYD Ecco la Top 10 aggiornata

L’ascesa delle auto ibride plug-in continua, con il mercato italiano che sta registrando una forte crescita della diffusione di questa particolare categoria di vetture. Nel mese di agosto 2026, ad esempio, le immatricolazioni sono aumentate del 74,3%, con un totale di 8.446 unità.

Il risultato è ancora più significativo andando ad analizzare i dati del parziale annuo e, quindi, il periodo compreso tra gennaio e agosto 2026. In questo caso, infatti, le immatricolazioni delle vetture con sistema ibrido plug-in sono state pari a 106 mila unità, con un passo in avanti del 78,3%.

In questo contesto, alcuni modelli si sono confermati al top del segmento, con numeri davvero importanti. Di seguito andremo ad analizzare la Top 10 delle auto più vendute in Italia considerando le ibride plug-in nel corso del mese di agosto e nel parziale annuo, grazie ai dati forniti da UNRAE.

Le 10 auto più vendute

A guidare questo segmento di mercato in Italia è BYD. L’azienda sta facendo registrare numeri davvero significativi e può contare su una gamma sempre più ricca e completa, sfruttando appieno le motorizzazioni con sistema plug-in.

La Top 10 del mese di agosto 2026 è la seguente:

BYD Seal U: 1.477; BYD Atto 2: 437; Leapmotor B10: 423; Volkswagen Tiguan: 405; Omoda 9: 317; Omoda 7: 294; Audi Q3: 292; Jaecoo 7: 290; BMW X1: 284; Cupra Terramar: 279.

Per quanto riguarda, invece, la Top 10 nel cumulato annuo, ecco quali sono stati i modelli più venduti:

BYD Atto 2: 14.716; BYD Seal U: 10.177; Volkswagen Tiguan: 6.213; BMW X1: 4.942; Omoda 9: 4.046; Toyota C-HR: 3.892; Audi Q3: 3.687; Jaecoo 7: 3.352; BYD Seal 6: 3.171; Geely Starray: 2.868.

Ricordiamo che le ibride e, in particolar modo, i modelli con sistema plug-in stanno dando un grande contributo alla crescita del mercato italiano, che sta vivendo un periodo molto positivo.

Le protagoniste del mercato

Come già anticipato in precedenza, il segmento delle auto ibride plug-in è legato a doppio filo a BYD. L’azienda cinese ha costruito una gamma ricca di opzioni e piazza ben tre modelli nella Top 10 delle auto più vendute da gennaio a fine agosto, con la Atto 2, la Seal U e la Seal 6.

Si tratta di un’offerta ricca e completa, pensata per garantire agli automobilisti la possibilità di scegliere il modello giusto con maggiore semplicità. Da segnalare anche la presenza di altri brand cinesi, con Omoda 9 e Jaecoo 7 che si piazzano rispettivamente al quinto e all’ottavo posto e con la Geely Starray, decima.

La Top 10, in ogni caso, non include solo modelli cinesi. In terza posizione, ad esempio, c’è la Volkswagen Tiguan, da anni punto di riferimento della gamma Volkswagen. C’è spazio anche per la BMW X1, la Toyota C-HR e l’Audi Q3 che riescono a trovare posto nella classifica dei modelli più venduti in assoluto tra quelli dotati di un sistema plug-in hybrid.

In merito all’andamento del mercato, abbiamo pubblicato anche la Top 10 delle auto più vendute, andando a considerare tutti i modelli sul mercato e non solo quelli dotati di una motorizzazione ibrida con sistema plug-in. In questo caso, le sorprese non sono mancate.