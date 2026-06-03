Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa BYD Ecco le 10 auto ibride plug-in più vendute in Italia

Il settore delle auto ibride plug-in in Italia è in costante crescita e la conferma arriva dai dati di maggio 2026, mese chiuso con un totale di oltre 15 mila unità vendute e un incremento del 71% delle immatricolazioni.

Anche il parziale annuo è molto positivo, con oltre 69 mila esemplari immatricolati e un incremento percentuale del 91,2%. La quota di mercato è oggi dell’8,7% (a maggio 10,2% invece).

Di seguito andremo ad analizzare quali sono le auto ibride plug-in più vendute in Italia, considerando i dati UNRAE aggiornati al mese di maggio 2026 che sono stati pubblicati nei giorni scorsi.

Le più vendute

Il settore delle auto ibride plug-in ha tante protagoniste in Italia. Ecco la Top 10 delle più vendute a maggio 2026:

BYD ATTO 2: 3.719; Volkswagen Tiguan: 1.063; BYD Seal U: 748; BMW X1: 572; Audi Q3: 546; Geely Starray: 526; BYD Seal 6: 493; Jaecoo 7: 478; Omoda 9: 469; Toyota C-HR: 441.

Di seguito, invece, riportiamo la Top 10 delle ibride plug-in più vendute tra gennaio e maggio 2026:

BYD ATTO 2: 9.157; BYD Seal U: 6.903; Volkswagen Tiguan: 4.034; BMW X1: 3.653; Toyota C-HR: 2.940; Omoda 9: 2.643; BYD Seal 6: 2.469; Jaecoo 7: 2.374; Audi Q3: 2.266; Geely Starray: 1.907.

Ricordiamo che è possibile approfondire l’andamento del mercato italiano consultando l’analisi sulle vendite di maggio 2026 e anche l’articolo dedicato alle auto più vendute in Italia. Il mercato sta vivendo un momento molto positivo e il contributo delle plug-in sta risulta determinante. Questi modelli ibridi stanno dando una grossa mano alla crescita del settore delle quattro ruote in termini di volumi di vendita.

Le protagoniste

I numeri parlano chiaro: il settore delle auto ibride plug-in in Italia vede BYD nel ruolo di protagonista assoluto. La Casa cinese, infatti, ha occupato le prime due posizioni della Top 10 del cumulato annuo e piazza anche un terzo modello in classifica.

Il successo più evidente riguarda la Atto 2, vettura che si sta ritagliando uno spazio di primissimo piano sul mercato, riuscendo a scalzare dal primo posto anche la Seal U. Il vantaggio rispetto ai modelli concorrenti è enorme e potrebbe crescere ancora nel corso del prossimo futuro.

Da segnalare anche l’ottimo momento della Volkswagen Tiguan. Il SUV è probabilmente il veicolo di riferimento di un marchio che sta potenziando notevolmente la sua gamma ibrida, arricchendola con diversi modelli. Il gruppo tedesco è presente in classifica anche con Audi Q3.

Molto bene anche la BMW X1, che registra un notevole passo in avanti rispetto allo scorso anno (quasi raddoppiando le vendite) e si piazza al quarto posto della classifica generale del cumulato annuo. In calo, ma con volumi ancora molto alti, la Toyota C-HR.

Sempre sul fronte modelli cinesi, da segnalare gli ottimi risultati di Omoda 9, Jaecoo 7 e Geely Starray. Novità recenti per il settore delle quattro ruote che, mese dopo mese, stanno conquistando un numero sempre maggiore di clienti.

L’appuntamento è fissato ora per l’inizio del prossimo mese di luglio 2026 per poter verificare la classifica aggiornata delle vendite di ibride plug-in al termine del primo semestre dell’anno in corso.