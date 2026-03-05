Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa BYD Le ibride più vendute in Italia a febbraio 2026

La crescita delle auto ibride in Italia continua. I dati di febbraio 2026 confermano, infatti, un sostanziale passo in avanti per le Mild Hybrid, le Full Hybrid e anche per le Plug-in Hybrid, nel confronto con i dati dello scorso anno. Ecco quali sono le 10 auto ibride più vendute in Italia a febbraio 2026 per la categoria HEV (che comprende Mild e Full Hybrid) e per la categoria delle Plug-in Hybrid in base ai numeri forniti da UNRAE.

Le ibride più vendute

La Top 10 delle ibride più vendute in Italia a febbraio 2026 vede al 10° posto l’Alfa Romeo Junior, con un totale di 1.509 esemplari venduti. Nona piazza per la Volkswagen T-Roc (1.591 unità vendute) mentre in ottava posizione c’è la Ford Puma (1.844).

Scorrendo la classifica troviamo la Nissan Qashqai, che si posiziona al settimo posto (2.330), venendo preceduta dalla Toyota Yaris (2.470), dalla Toyota Aygo X (3.054) e dalla Jeep Avenger (3.388), modello che si conferma anche come il SUV più venduto in Italia.

Sul podio di febbraio troviamo la Toyota Yaris, che ha raggiunto 3.736 unità immatricolate posizionandosi al terzo posto. Seconda, invece, è la Fiat Grande Panda, con 5.110 unità vendute, mentre al primo posto c’è la Fiat Panda, con 12.596 unità. I due modelli stanno dando un contributo enorme al successo e alla crescita di Fiat in queste prime settimane di 2026, con il brand che punta a rafforzare ulteriormente la sua posizione sul mercato delle quattro ruote.

Per effetto dei dati di febbraio 2026, ecco la Top 10 aggiornata del cumulato annuo:

Fiat Panda: 25.897 (+2,8%) Fiat Grande Panda: 8.243 (non presente lo scorso anno) Jeep Avenger: 6.438 (+49,3%) Toyota Yaris Cross: 5.967 (+7,3%) Toyota Aygo X: 5.908 (non presente lo scorso anno) Toyota Yaris: 4.921 (–23,8%) Nissan Qashqai: 4.490 (+24,9%) Ford Puma: 3.411 (–17,8%) Peugeot 3008: 3.355 (+36,3%) Volkswagen T-Roc: 3.341 (non presente lo scorso anno)

Le ibride plug-in più vendute

Per quanto riguarda le ibride plug-in, invece, la Top 10 di febbraio 2026 vede al decimo posto la Peugeot 3008 (763) che viene preceduta in classifica dalla Jaecoo 7 (790), dalla Omoda 9 (1.160), dalla BYD Atto 2 (1.109) e dalla BYD Seal 6 (1.180). Si tratta di quattro modelli recentemente introdotti in Italia e già pronti a conquistare una vetta importante del mercato.

Scorrendo la classifica troviamo la Volkswagen Tiguan (1.334) che occupa il quinto posto e la BMW X1 (1.374) che si posiziona al quarto posto. Sul podio, invece, c’è la Toyota C-HR, che raggiunge un totale di 1.539 unità immatricolate. Seconda piazza per la Kia Sportage, con 1.544 unità. Il modello più venduto è la BYD Seal U, che stacca nettamente la concorrenza arrivando fino a 3.187 unità.

Ecco, invece, la Top 10 aggiornata del 2026:

BYD Seal U: 3.187 (+143,3%) Kia Sportage: 1.544 (+1.115,7%) Toyota C-HR: 1.539 (–27,8%) BMW X1: 1.374 (+169,4%) Volkswagen Tiguan: 1.334 (+166,8%) BYD Seal 6: 1.180 (non presente lo scorso anno) BYD Atto 2: 1.109 (non presente lo scorso anno) Omoda 9: 1.106 (non presente lo scorso anno) Jaecoo 7: 790 (+3.490,9%) Peugeot 3008: 763 (+1.674,4%)

Per la classifica generale delle auto più vendute, considerando tutte le alimentazioni, sul mercato italiano a febbraio e nel cumulato annuo, è possibile dare un’occhiata al nostro approfondimento con la Top 10 delle auto preferite dagli italiani.