L’elettrificazione del mercato italiano continua e gli ultimi dati sulle immatricolazioni confermano la crescita delle vendite di auto ibride, sia per quanto riguarda la categoria HEV, che comprende le Mild Hybrid e le Full Hybrid, che per il segmento delle Plug-in Hybrid. Andiamo ad analizzare i dati di UNRAE relativi al mese di gennaio 2026 per evidenziare quali sono stati i modelli più venduti, considerando tutte le categorie di ibride presenti sul mercato.

Ibride in crescita

In Italia si vendono sempre più ibride. I dati di gennaio 2026 chiariscono il trend:

le Mild Hybrid hanno raggiunto 54.138 unità immatricolate con un incremento del 20,6%

hanno raggiunto 54.138 unità immatricolate con un incremento del le Full Hybrid hanno raggiunto 20.604 unità immatricolate con un incremento del 32,8%

hanno raggiunto 20.604 unità immatricolate con un incremento del le Plug-in Hybrid hanno raggiunto 12.502 unità immatricolate con un incremento del 152%

Si tratta di numeri molto significativi, anche in considerazione del fatto che il mercato è cresciuto solo del 6,6%, con le elettriche che crescono del 40,6% mentre benzina, diesel e GPL fanno segnare cali in doppia cifra. Il trend è chiaro: il mercato è sempre più elettrificato e sempre più italiani optano per auto ibride.

Le ibride più vendute

I dati UNRAE distinguono due diverse classifiche. La prima riguarda le HEV, categoria che comprende Mild Hybrid e Full Hybrid. La Top 10 delle auto più vendute di questo segmento, partendo dal decimo posto, comprende la Ford Puma, con 1.567 unità immatricolate, la Volkswagen T-ROC (1.749), la Peugeot 3008 (1.945) e la Nissan Qashqai (2.160), che sta trascinando le vendite di Nissan. Sesta posizione per la Toyota Yaris Cross, con 2.228 veicoli distribuiti.

Toyota Yaris, che occupa il quinto posto con un totale di 2.449 unità immatricolate. Quarta posizione per la Toyota Aygo X, che si ferma a 2.854 esemplari venduti nel corso del primo mese dell’anno. Sul podio c’è la Jeep Avenger, che conquista anche la palma di SUV più venduto, con un totale di 3.023 esemplari immatricolati in Italia a gennaio. Seconda piazza per la Fiat Grande Panda, con 3.133 unità, e prima posizione per la Fiat Panda, con 13.306 veicoli venduti. Ricordiamo che la Panda è stata anche l’auto più venduta in Italia a gennaio 2026, ribadendo ancora una volta il suo ruolo di leader del mercato, con ampio margine rispetto a tutte le altre concorrenti, grazie soprattutto a un prezzo molto accessibile.

La Top 10 delle ibride plug-in, sempre partendo dal decimo posto, vede Audi Q3 (334), Peugeot 3008 (401), Jaecoo 7 (416), Volkswagen Tiguan (500), BYD Seal 6 (545), Omoda 9 (562), BMW X1 (659), Kia Sportage (697) e Toyota C-HR (1.006). Al primo posto, con un netto vantaggio rispetto a tutti gli altri modelli di questo segmento di mercato, c’è la BYD Seal U che, con un totale di 1.804 esemplari venduti, si conferma una delle best seller del mercato italiano.

Ricordiamo che anche le auto elettriche sono in netta crescita in Italia, dopo aver chiuso un mese di gennaio decisamente positivo (con immatricolazioni superiori del 40,6% rispetto allo scorso anno). Per scoprire i modelli più venduti potete dare un’occhiata al nostro approfondimento sulla Top 10 delle elettriche più acquistate dagli automobilisti italiani che racchiude i modelli di maggior successo disponibili oggi sul mercato.