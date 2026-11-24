Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa BYD Le auto importate dalla Cina sono sempre di più

Le auto in arrivo dalla Cina sono sempre più diffuse in Italia e, più in generale, in Europa. La conferma arriva dai dati sulle importazioni che certificano un trend oramai evidente. I costruttori cinesi si stanno ritagliando quote di mercato significative e questi dati sono legati a doppio filo alla crescita delle importazioni. La conferma arriva dai numeri forniti in occasione del 38° report congiunturale del Sistema Imprese di Confartigianato, che chiariscono il momento difficile del settore.

Un boom per l’import cinese

I numeri sulle importazioni di auto dalla Cina in Europa sono chiari. Nel corso dei primi otto mesi del 2026, infatti, in Ue si è registrata una crescita media del 60,5%. In alcuni casi, il dato è ancora più significativo. In Germania, ad esempio, si arriva a un incremento del 159,5%.

Non fa eccezione l’Italia. Nel nostro Paese, le importazioni di auto dalla Cina hanno evidenziato una crescita del 121% rispetto ai dati dello stesso periodo dello scorso anno. Si tratta, quindi, di un trend chiaro e che potrebbe continuare ancora per molto tempo.

Il dato in questione si accompagna a una sostanziale crescita delle immatricolazioni sul mercato europeo che sta vivendo un 2026 molto positivo, soprattutto grazie alla spinta di elettriche e ibride plug-in, categorie in cui le Case cinesi sono forti.

Una sfida per il settore

La crescente dipendenza dalle importazioni asiatiche apre un fronte delicato per l’intero indotto europeo e, in particolare, per il tessuto produttivo italiano che rischia di affrontare una crisi significativa in futuro.

Come sottolineato dalle analisi di Confartigianato, il rallentamento delle fabbriche nazionali e tedesche si riflette direttamente sulle migliaia di piccole e medie imprese specializzate nella componentistica, nella meccanica di precisione e nella lavorazione dei metalli.

La transizione verso l’elettrico e l’ibrido plug-in, unita all’ingresso di modelli assemblati fuori dai confini comunitari, impone una riconversione rapida e costosa che molte realtà artigiane faticano a sostenere senza un adeguato supporto industriale.

Come va la produzione in Europa

Nel frattempo, in Italia, la produzione di autoveicoli mostra un deciso scatto in avanti, registrando un incremento del 22,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sulla questione abbiamo realizzato un approfondimento che mostra chiaramente i numeri della crescita.

Si tratta tuttavia di un recupero solo parziale: se si allarga lo sguardo al medio periodo e si confrontano i volumi attuali con i livelli pre-pandemici del 2019, il comparto nazionale accusa ancora un ritardo pesante, attestandosi al di sotto di quella soglia del 22,7%.

Questo scenario di persistente fragilità non riguarda del resto solo il nostro Paese, ma riflette una tendenza più ampia che attraversa l’intero continente. Allargando l’analisi al perimetro dell’Ue, il confronto con il passato evidenzia una contrazione ancora più marcata, con una flessione complessiva che raggiunge il 23,8%.

A pesare in modo determinante sugli equilibri del settore è soprattutto il prolungarsi della crisi in Germania: il Paese, che pure mantiene il primato di principale polo produttivo europeo per gli autoveicoli, continua infatti a soffrire e chiude i primi otto mesi del 2026 con un ulteriore calo tendenziale del 7,5%, confermando le difficoltà di una filiera alle prese con una fase di profonda trasformazione.