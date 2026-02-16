Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

123RF Le auto nuove costano sempre di più

Uno dei problemi con cui gli automobilisti devono fare i conti è il prezzo di acquisto di un’auto nuova che, nel corso degli ultimi anni, ha registrato una sostanziale crescita. Al netto di offerte e sconti, che non sempre si rivelano particolarmente vantaggiosi, i listini sono oggi su livelli molto più alti rispetto al passato e chi vuole acquistare un’auto nuova si ritrova a dover mettere in conto una spesa significativa. Nel corso dell’ultimo anno, la crescita dei prezzi non si è fermata. La conferma arriva da un nuovo studio che evidenzia un aumento dei listini superiore all’inflazione. Andiamo a fare il punto in merito alla questione.

Continua la crescita dei prezzi

I dati sull’andamento dei prezzi delle auto nuove arrivano dall’Osservatorio Quattroruote Professional che ha analizzato il prezzo di listino medio (IVA inclusa) delle auto disponibili sul mercato italiano in questo momento. L’analisi ha tenuto conto dei prezzi rilevati a febbraio 2026 e, nello stesso tempo, ha confrontato i risultati con quelli di febbraio 2025.

Il risultato di quest’analisi è un prezzo medio di 36.421 euro. Si tratta di un aumento percentuale pari all’1,9% su base annua, un valore che gli autori dello studio sottolineano essere più alto dell’inflazione media annua del 2025, pari all’1,5%. In sostanza, acquistare una nuova auto oggi costa di più rispetto allo scorso anno.

L’indagine non tiene conto di promozioni da parte delle Case e di sconti delle concessionarie oltre che di incentivi statali e locali. I dati sui prezzi delle auto nuove confermano indirettamente un altro trend: le richieste per le auto usate sono in aumento e i prezzi sono in calo.

Gli aumenti non sono uguali per tutti

C’è un altro dato da tenere in considerazione. L’aumento del prezzo di listino non è uguale per tutti e, in particolare, cambia in base al segmento di mercato considerato. Non tutti i segmenti, come vedremo, fanno segnare un aumento.

Il prezzo medio di una segmento A è aumentato di 1,5% su base annua con un prezzo di listino di ben 19.485 euro, un valore decisamente elevato considerando la tipologia di vetture che sono presenti in questo segmento. Per quanto riguarda il segmento B del mercato, invece, il valore registrato è di 26.349 euro, con un incremento del 3,9% su base annua. Cresce anche il prezzo delle auto di segmento C, che oggi costano in media 40.570 euro, con un aumento del 3,3%. Da segnalare, invece, un calo per il segmento D, dove il prezzo medio tocca 61.151 euro, con una riduzione su base annua pari al 3,1%.

Gli aumenti maggiori si registrano nei segmenti di mercato più alti. Per il segmento E, infatti, è necessario mettere in conto una spesa di 97.492 euro, con un rincaro del 6,7% rispetto ai dati dello scorso anno. Si tratta della percentuale maggiore rilevata dallo studio. Il segmento F, invece, vede un prezzo di 155.383 euro con un aumento del 4,6% rispetto ai dati del 2025. A completare l’indagine è il segmento S, che comprende le sportive. Il prezzo medio è di 261.591 euro, con un aumento del 4,8%.