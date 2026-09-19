Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis

La gamma Stellantis è ricca di modelli, anche grazie alla strategia multi-brand dell’azienda. A guidare la classifica delle auto più vendute dal Gruppo, però, è un veicolo che gli automobilisti europei non conoscono molto bene. Il marchio Ram, con i suoi pick-up, infatti, conquista la graduatoria precedendo le best seller di Peugeot e Fiat che, invece, ottengono ottimi risultati in Europa.

Ram è un riferimento per Stellantis

La famiglia Ram (con le varianti 1500, 2500 e 3500) conquista la classifica dei modelli più venduti di Stellantis su scala globale. I dati si riferiscono al 2025 e si basano su numeri ufficiali in arrivo dai vari mercati dove il Gruppo è attivo. Per la determinazione della graduatoria, le varianti del pick-up Ram sono considerate come un unico modello, raggiungendo un totale di 437.500 unità. I numeri sono forniti dall’analista esperto dell’industria automotive, Felipe Munoz, tramite Motor1 e una parte arriva anche da BestSellingCarsBlog.com e CE Auto.

Le altre best seller

Scorrendo la classifica, tra le più vendute di Stellantis troviamo la Peugeot 208, che spopola in Europa. La segmento B del marchio francese ha conquistato circa 252 mila clienti, nonostante un calo dell’8% rispetto allo scorso anno. Da segnalare anche le 238 mila unità vendute del crossover Peugeot 2008, in crescita del 12%.

Giù dal podio, in quarta posizione, c’è la Jeep Grand Cherokee. Considerando le varianti con due e tre file di sedili, l’ammiraglia della Casa americana ha venduto circa 226 mila unità, con un calo dell’8%, su scala globale. Come per Ram, il successo è legato a doppio filo al mercato nordamericano.

Quinta posizione per un’altra “europea”: la Citroën C3 continua a conquistare gli automobilisti e ha raggiunto 219 mila esemplari distribuiti, con un calo del 4% su base annua. In classifica, inoltre, troviamo altre due Jeep come la Compass, uno dei modelli globali più apprezzati della gamma del brand, e la Wrangler, vera e propria icona del suo segmento. Entrambe hanno raggiunto quota 212 mila unità.

Ottava piazza per la Opel Corsa, altro simbolo del segmento B del mercato europeo, che si è fermata a 195 mila unità, con una crescita del 6% su base annua. La nona posizione vede entrare in classifica il marchio Fiat, grazie alla sua gamma sudamericana.

La coppia Argo – Cronos, due modelli basati sullo stesso progetto, ha raggiunto un totale di 165 mila immatricolazioni, con un calo dell’1% rispetto allo scorso anno. Gli altri modelli del marchio torinese, come la Panda e la 500, non entrano in graduatoria. A completare la Top 10, infatti, è la Peugeot 3008, con ben 158 mila unità immatricolate e un incremento del 18% rispetto ai dati dello scorso anno.

L’offerta di veicoli di Stellantis è ricca di modelli e molti di questi hanno un successo “regionale”, come ad esempio la Panda che è protagonista assoluta in Italia. La classifica in questione mostra, chiaramente, quali sono i modelli che riescono a raggiungere volumi più elevati, grazie soprattutto al grande successo ottenuto in mercati molto grandi, come gli Stati Uniti.