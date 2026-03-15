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Ufficio Stampa Geely Ecco le auto più vendute in Cina

La Cina è un mercato enorme, con un’industria automotive in costante crescita e tanti brand sempre più solidi. Nel corso del 2025 ha registrato oltre 34,5 milioni di unità prodotte negli impianti industriali del Paese.

Di queste, circa 27 milioni di unità sono state commercializzate direttamente nel mercato cinese, con una crescita del 6,7% su base annua, come confermano i dati CAAM (China Association of Automobile Manufacturers).

Il mercato cinese è particolarmente ricco di opzioni e gli automobilisti locali hanno delle preferenze ben precise e scelgono con sempre maggior frequenza le vetture prodotte dai brand locali. Ecco, quindi, quali sono state le auto più vendute in Cina lo scorso anno.

I marchi più venduti

Prima di entrare nei dettagli relativi alle auto più vendute, analizziamo la “classifica costruttori“, con una Top 10 che vede Great Wall Motor al decimo posto, con circa 900.000 unità vendute, preceduta da Tesla (950 mila), GAC (1,55 milioni), Toyota (1,75 milioni), SAIC Motor (2,5 milioni), Chery (2,63 milioni) e Changan (2,65 milioni). Terza posizione per Geely, con circa 3 milioni, mentre al secondo posto c’è Volkswagen, con circa 3,1 milioni. Il leader del mercato è BYD, con 4,6 milioni di unità vendute. Ricordiamo che BYD punta a sorpassare Tesla anche in Europa.

Le auto più vendute

La classifica delle auto più vendute vede tanti modelli BYD nella Top 10 ma il brand non riesce a salire sul podio. Al decimo posto troviamo la BYD Song Plus, con circa 195 mila unità vendute, mentre al nono c’è la Tesla Model 3, con circa 200 mila unità vendute. Ottava piazza per la BYD Seal 06, che ha totalizzato circa 215 mila immatricolazioni.

Da segnalare la sorprendente settima posizione per la Xiaomi SU7, con 245 mila unità vendute. La Casa cinese è una delle ultime arrivate sul mercato delle quattro ruote, dopo aver conquistato il settore dell’elettronica di consumo, e sta registrando numeri da record, mettendo già nel mirino un lancio internazionale.

La classifica comprende altri tre modelli BYD: Qin L (295 mila), Seagull (310 mila) e Qin Plus (385 mila). Come detto in precedenza, però, il costruttore, pur ricoprendo un ruolo di leader del mercato, con l’obiettivo anche di conquistare la leadership del mercato globale in futuro, non riesce a salire sul podio della classifica dei modelli più venduti.

Al terzo posto, infatti, c’è la Tesla Model Y, con circa 425 mila unità vendute e un leggero calo rispetto all’anno precedente. Seconda posizione per la Wuling Hongguang Mini EV, una piccola city car (lunga meno di 3 metri) pensata per gli spostamenti a zero emissioni in città, con un prezzo accessibile e anche una buona autonomia (superiore ai 150 chilometri).

A guidare il mercato delle quattro ruote cinese è, però, la Geely Xingyuan. Si tratta di una compatta che, con i canoni europei, può essere considerata come una segmento B, considerando anche la lunghezza di 4,13 metri. Disponibile in varie configurazioni a zero emissioni, la vettura ha un’autonomia che, in base ai dati di omologazione cinese, si attesta tra i 300 e i 400 chilometri, in base alla versione. Il prezzo è il suo punto di forza: in Cina parte dall’equivalente di circa 8 mila euro.