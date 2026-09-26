Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Volkswagen Le più vendute in Europa

Il mercato auto europeo continua a crescere e sta vivendo un 2026 molto positivo. Alcuni modelli hanno più successo di altri. I dati elaborati da Dataforce e pubblicati da Automotive News Europe ci offrono una fotografia aggiornata di quelli che sono i modelli più venduti in Europa nel corso del 2026. Ecco la classifica aggiornata.

Le più vendute di agosto

Di seguito, potete consultare la Top 10 delle auto più vendute ad agosto 2026 in Europa (i dati tengono conto dell’Ue, del Regno Unito e dei Paesi Efta ovvero Islanda, Norvegia e Svizzera):

Pos. Modello Agosto 2026 Var. % 1 Volkswagen T-Roc 12.185 -17,4% 2 Dacia Sandero 11.996 -13,8% 3 Volkswagen Golf 11.752 +23,7% 4 Mercedes-Benz GLC 11.591 +61,7% 5 Volkswagen Tiguan 11.223 -7,7% 6 Citroën C3 10.375 +24,9% 7 Tesla Model Y 10.281 +20,1% 8 Toyota Yaris 9.783 +0,8% 9 Peugeot 208 9.601 +11,1% 10 Toyota Yaris Cross 9.600 -20,9%

Le più vendute nel 2026

Questa, invece, è la Top 10 aggiornata delle auto più vendute nel corso del 2026, considerando, quindi, il periodo che va da gennaio ad agosto.

Pos. Modello Gen.–ago. 2026 Var. % 1 Dacia Sandero 145.424 -11,2% 2 Volkswagen Golf 133.249 +2,9% 3 Volkswagen T-Roc 132.845 -6,5% 4 Renault Clio 128.941 -14,1% 5 Tesla Model Y 126.395 +50,7% 6 Peugeot 208 122.923 -5,4% 7 Toyota Yaris Cross 122.292 -2,1% 8 Volkswagen Tiguan 121.401 -7,8% 9 Peugeot 2008 110.707 -7,5% 10 Opel Corsa 108.336 -6,9%

Le protagoniste del mercato

Attualmente, c’è un vero e proprio testa a testa tra Dacia e Volkswagen per conquistare il titolo di auto più venduta in Europa. Agosto si è chiuso con il successo della Casa tedesca, grazie al T-Roc che ha preceduto la Sandero e la Golf, protagonista di un ottimo mese.

Nel parziale annuo, invece, Dacia guida il mercato, grazie alle performance della Sandero. Il modello, da tempo best seller in Europa, ha raggiunto la prima posizione nonostante un evidente rallentamento (-11,2%) rispetto allo scorso anno. La vettura è stata aggiornata di recente, con tante novità per la gamma che dovrebbero garantire una crescita delle immatricolazioni in futuro.

Alle spalle della Sandero, invece, troviamo le due Volkswagen, Golf e T-Roc. La hatchback, in particolare, è in crescita e sembra intenzionata a riconquistare il titolo di auto più venduta in Europa. Per anni, infatti, la Golf è stata la preferita dagli automobilisti europei.

Nella Top 10 c’è spazio anche per diversi modelli di segmento B, dalla Renault Clio alla Toyota Yaris Cross passando per il duo di Stellantis composto dalla Peugeot 2008 e dalla Opel Corsa. Da segnalare il quinto posto della Tesla Model Y, che con 126 mila unità vendute ha registrato una crescita del 50% rispetto ai dati raccolti lo scorso anno.

Per maggiori dettagli in merito all’andamento del mercato europeo potete dare un’occhiata al nostro approfondimento sulle immatricolazioni in Europa, anche in questo caso aggiornato alla fine del mese di agosto. Ricordiamo, inoltre, che l’Italia batte l’Europa, in termini di crescita percentuale, come confermano gli ultimi dati sulle vendite. Per i dati relativi al mese di settembre, invece, bisognerà attendere la prossima settimana, quando inizieranno ad arrivare i primi numeri relativi alle immatricolazioni del nono mese dell’anno.