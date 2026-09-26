Il mercato auto europeo continua a crescere e sta vivendo un 2026 molto positivo. Alcuni modelli hanno più successo di altri. I dati elaborati da Dataforce e pubblicati da Automotive News Europe ci offrono una fotografia aggiornata di quelli che sono i modelli più venduti in Europa nel corso del 2026. Ecco la classifica aggiornata.
Indice
Le più vendute di agosto
Di seguito, potete consultare la Top 10 delle auto più vendute ad agosto 2026 in Europa (i dati tengono conto dell’Ue, del Regno Unito e dei Paesi Efta ovvero Islanda, Norvegia e Svizzera):
|Pos.
|Modello
|Agosto 2026
|Var. %
|1
|Volkswagen T-Roc
|12.185
|-17,4%
|2
|Dacia Sandero
|11.996
|-13,8%
|3
|Volkswagen Golf
|11.752
|+23,7%
|4
|Mercedes-Benz GLC
|11.591
|+61,7%
|5
|Volkswagen Tiguan
|11.223
|-7,7%
|6
|Citroën C3
|10.375
|+24,9%
|7
|Tesla Model Y
|10.281
|+20,1%
|8
|Toyota Yaris
|9.783
|+0,8%
|9
|Peugeot 208
|9.601
|+11,1%
|10
|Toyota Yaris Cross
|9.600
|-20,9%
Le più vendute nel 2026
Questa, invece, è la Top 10 aggiornata delle auto più vendute nel corso del 2026, considerando, quindi, il periodo che va da gennaio ad agosto.
|Pos.
|Modello
|Gen.–ago. 2026
|Var. %
|1
|Dacia Sandero
|145.424
|-11,2%
|2
|Volkswagen Golf
|133.249
|+2,9%
|3
|Volkswagen T-Roc
|132.845
|-6,5%
|4
|Renault Clio
|128.941
|-14,1%
|5
|Tesla Model Y
|126.395
|+50,7%
|6
|Peugeot 208
|122.923
|-5,4%
|7
|Toyota Yaris Cross
|122.292
|-2,1%
|8
|Volkswagen Tiguan
|121.401
|-7,8%
|9
|Peugeot 2008
|110.707
|-7,5%
|10
|Opel Corsa
|108.336
|-6,9%
Le protagoniste del mercato
Attualmente, c’è un vero e proprio testa a testa tra Dacia e Volkswagen per conquistare il titolo di auto più venduta in Europa. Agosto si è chiuso con il successo della Casa tedesca, grazie al T-Roc che ha preceduto la Sandero e la Golf, protagonista di un ottimo mese.
Nel parziale annuo, invece, Dacia guida il mercato, grazie alle performance della Sandero. Il modello, da tempo best seller in Europa, ha raggiunto la prima posizione nonostante un evidente rallentamento (-11,2%) rispetto allo scorso anno. La vettura è stata aggiornata di recente, con tante novità per la gamma che dovrebbero garantire una crescita delle immatricolazioni in futuro.
Alle spalle della Sandero, invece, troviamo le due Volkswagen, Golf e T-Roc. La hatchback, in particolare, è in crescita e sembra intenzionata a riconquistare il titolo di auto più venduta in Europa. Per anni, infatti, la Golf è stata la preferita dagli automobilisti europei.
Nella Top 10 c’è spazio anche per diversi modelli di segmento B, dalla Renault Clio alla Toyota Yaris Cross passando per il duo di Stellantis composto dalla Peugeot 2008 e dalla Opel Corsa. Da segnalare il quinto posto della Tesla Model Y, che con 126 mila unità vendute ha registrato una crescita del 50% rispetto ai dati raccolti lo scorso anno.
Per maggiori dettagli in merito all’andamento del mercato europeo potete dare un’occhiata al nostro approfondimento sulle immatricolazioni in Europa, anche in questo caso aggiornato alla fine del mese di agosto. Ricordiamo, inoltre, che l’Italia batte l’Europa, in termini di crescita percentuale, come confermano gli ultimi dati sulle vendite. Per i dati relativi al mese di settembre, invece, bisognerà attendere la prossima settimana, quando inizieranno ad arrivare i primi numeri relativi alle immatricolazioni del nono mese dell’anno.