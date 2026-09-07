Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Ecco la Top 10 aggiornata

Il mercato auto italiano sta vivendo un periodo di crescita, con buoni risultati anche nel corso del mese di agosto. Le immatricolazioni sono positive e, come sempre, alcuni modelli sostengono la crescita in modo maggiore, generando volumi elevati. Grazie ai dati forniti da UNRAE, di seguito andremo ad analizzare la Top 10 delle auto più vendute ad agosto 2026 e anche dopo i primi 8 mesi dell’anno.

Le 10 auto più vendute

La classifica delle auto più vendute in Italia nel corso del mese di agosto 2026 vede questa Top 10:

Fiat Panda: 4.685; Dacia Sandero: 2.158; Citroën C3: 1.702; Jeep Avenger: 1.566; Fiat Grande Panda: 1.561; Renault Clio: 1.546; BYD Seal U: 1.490; MG ZS: 1.316; Peugeot 208: 1.297; Kia Sportage: 1.276.

Ecco, invece, la Top 10 delle auto più vendute nel corso del 2026 (considerando il parziale annuo gennaio – agosto):

Fiat Panda: 75.998; Jeep Avenger: 31.938; Dacia Sandero: 29.106; Fiat Grande Panda: 27.558; Citroën C3: 25.396; Toyota Yaris Cross: 22.639; Leapmotor T03: 22.545; Renault Clio: 21.979; Toyota Aygo X: 21.686; Peugeot 208: 21.183.

Le protagoniste del mercato

A guidare il mercato italiano, sia ad agosto che nel parziale annuo, troviamo la Fiat Panda, modello di riferimento del settore e, per distacco, best seller con volumi ancora molto elevati. La Panda punta a raggiungere quota 100 mila unità immatricolate nel corso del 2026, superando leggermente i risultati dello scorso anno, ed è ora a 3/4 del percorso.

Tra le altre protagoniste del mercato c’è la Jeep Avenger, che si conferma essere il SUV più venduto e, nello stesso tempo, conquista la seconda posizione della Top 10 nel parziale annuo (mentre ad agosto è al quarto posto), con un totale di oltre 31 mila unità.

Da segnalare anche le ottime performance della Dacia Sandero, un altro modello che, da anni, è molto apprezzato dagli automobilisti italiani per la sua economicità e, più in generale, per un rapporto qualità/prezzo davvero elevato. Sandero è oggi il terzo modello più venduto in Italia.

Continua, intanto, la salita della Fiat Grande Panda, che ha superato quota 27 mila unità immatricolate nel corso del 2026 ed è oggi in quarta posizione, confermandosi il complemento ideale della Panda e, quindi, un modello in grado di offrire volumi significativi al marchio italiano. La Grande Panda sta dando un importante contributo alla crescita di Fiat.

Nella Top 10 c’è spazio per la Citroën C3, per la Toyota Yaris Cross e anche per la Leapmotor T03, una delle sorprese del 2026 per il settore delle quattro ruote e auto elettrica più venduta in assoluto da inizio anno nel nostro Paese. La vettura è il vero segreto del successo di Leapmotor in Italia.

In classifica troviamo altri tre modelli di grande successo come la Renault Clio, la Toyota Aygo X e la Peugeot 208 che completano la Top 10 delle auto più vendute in Italia nel corso dei primi 8 mesi dell’anno.

Per approfondire l’andamento del mercato italiano, invece, potete consultare l’articolo dedicato alle immatricolazioni di agosto 2026 che conferma i passi in avanti compiuti dal settore in questi mesi.